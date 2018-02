Paritaria provincial: esta semana se fijaría la fecha

Febrero ya promedia y aún no hay novedades con respecto a la convocatoria por parte de la Provincia a los diferentes gremios que representan a los empleados de su administración. En este sentido, en el día de ayer se dejó trascender que en las próximas se llamaría a los sindicatos.De acuerdo a lo que pudo averiguar LA OPINION, la convocatoria se haría en lo que queda de esta semana corta, pero los encuentros se darían recién la semana que viene. De esta forma, quedarían solamente dos semanas de negociaciones antes de comenzar las clases. A esto hay que sumarle la situación de los empleados municipales, cuya negociación, si bien es independiente de esta, el ofrecimiento que hagan intendentes y presidentes comunales es siempre casi un fiel reflejo de lo que proponga la Provincia.Recientemente, en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) sostuvo que "es complejo para ambas partes -Estado provincial y representantes de los trabajadores de los diferentes gremios- poder estimar cuál será la inflación de este año. Es por ello que nos sentaremos con los gremios buscando un mecanismo que permita garantizar los dos objetivos que siempre perseguimos en estas discusiones: que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo de sus salarios y que el Gobierno no asuma un compromiso que pueda poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas". Una de las herramientas que entienden que ha tenido un resultado positivo es la cláusula gatillo: "hacemos una evaluación positiva y quizás, si las partes entendemos que sea positiva repetirla en este año, nosotros lo veríamos con buenos ojos".RECLAMO DE AMSAFEAnte esta incertidumbre inflacionaria, la secretaria general de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), Sonia Alesso, le reclamó al gobierno provincial la convocatoria urgente a discutir salarios "donde se establezca una recomposición de los sueldos docentes en un marco de paritaria abierta". Asimismo, los docentes privados nucleados en SADOP , en tanto, ya tienen previsto negociar con la pretensión de aumento "de entre un 20 al 25 por ciento", con la idea de "obtener a principios de año un buen acuerdo anual, pero con monitoreo permanente", explicó el titular del sindicato, Martín Lucero, de acuerdo a lo publicado por el diario Uno de Santa Fe.La titular de AMSAFE (quien a su vez conduce la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) no se animó a volcar una pretensión de incremento salarial."Estamos haciendo esta semana un estudio sobre el impacto inflacionario. Pero además, hay muchos cambios en un año muy imprevisible: suba del dólar, tarifas y con índices oficiales que van quedando desacreditados. Cuantificar el impacto va a ser complejo", analizó Alesso, quien agregó a esta incertidumbre los impactos en sectores asalariados del pacto fiscal y la reforma impositiva."En este contexto, no se puede cerrar una paritaria para lo que resta del año. Debe ser abierta, porque seguramente se afectará el poder adquisitivo a lo largo del año", argumentó la gremialista.El mecanismo de debate no fue el único punto que pretende AMSAFE. Por el contrario. Apenas se conozca día y hora de la convocatoria del gobierno, el primer ítem que se pondrá sobre la mesa será un aumento que "compense lo que se perdió durante todo este tiempo y en una lógica neoliberal que insiste en el ajuste sobre los salarios".En cuanto a la idea de imponer una cláusula gatillo que habilite una nueva discusión, si se supera determinado tope; AMSAFE puso sus reparos."Si se da en forma unilateral, donde el que fija este mecanismo es la patronal, no sirve. Por eso insistimos con una paritaria abierta, en un 2018 imprevisible", remarcó Alesso.Algo es seguro para los dirigentes gremiales. Los plazos deben acelerarse y dejar un impasse para negociar antes del comienzo de clases. "Ya tendríamos que estar siendo llamados por el gobierno para comenzar a hablar", reclamó la dirigente sindical.REVISION PERMANENTEDesde Sadop, Lucero también se mostró expectante. "Nos deberían llamar esta semana, a lo sumo la semana que viene", dijo para dar precisiones de lo que los docentes privados buscan en materia de recomposición salarial. "Por arriba del 20 por ciento y entre este porcentaje y un 25 por ciento", adelantó Lucero para compartir con Alesso la idea de establecer una paritaria abierta."Tenemos que construir un buen acuerdo ahora y después establecer un monitoreo permanente para medir cómo impactarán las variables económicas y de esta forma someterlas a diversas revisiones", aclaró el dirigente sindical para justificar la idea de sellar un acuerdo salarial anualizado."Es necesaria la previsibilidad para los diversos componentes que integran la Educación", agregó el dirigente gremial.