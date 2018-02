La Crema trabaja con la cabeza puesta en Oeste

Atlético de Rafaela quiere dejar rápidamente en el olvido el trago amargo del último sábado y por eso trabaja de manera intensa. El elenco dirigido por Lucas Bovaglio estaría visitando a Ferro Carril Oeste, el próximo domingo a las 19 hs., por la 15° fecha del torneo de la B Nacional.



La “Crema”, que venía siendo el único puntero del torneo, ahora comparte la cima junto a Villa Dálmine (que le ganó a Juventud Unida), ambos con 25 puntos pero Atlético con una fecha más.



“Esto es partido a partido, no hay que aflojar en el trabajo de la semana, sabemos que de acá al final va a ser durísimo, que todos nos van a querer ganar, vamos a seguir trabajando como lo vinimos haciendo hasta acá y esperemos poder hacer lo mejor ante Ferro para que salga un buen partido y podamos volvernos con los tres puntos”, analizó Nicolás Dematei.



Atlético venía entonadísimo luego de cuatro victorias en fila y de ocho juegos sin conocer la derrota, por eso fue que la derrota ante Brown de Adrogué (3-2) cayó como un balde de agua fría. “No pudimos encontrar nunca nuestro juego, lo que nos gusta. Acá siempre vienen a meterse atrás y jugarnos de contra y por ahí nos complican, pero hay que trabajar para lo que viene”, apuntó el defensor albiceleste. Luego agregó: “Nos tenían muy estudiado, suele pasar con el correr de los partidos, ya pasó medio campeonato, y al primero siempre le van a jugar a muerte, sabíamos que iba a ser muy duro, trabajamos así en la semana pero no pudimos encontrar el circuito de juego que veníamos haciendo, no fue nuestra mejor noche y ahora hay que dar vuelta de página y trabajar para lo que viene”.



El plantel de Atlético volverá a trabajar en la mañana de hoy, en el predio del Polideportivo del Autódromo, y podrían llegar los primeros minutos de fútbol, pensando en el cotejo ante Oeste.



Para dicho compromiso el DT estará obligado a meter mano en el equipo titular ya que no podrá contar con Emiliano Romero ni con Jorge Velázquez, ambos alcanzaron el límite de amonestaciones y se perderán un encuentro.



YA TIENE DÍA Y HORARIO



Atlético de Rafaela estará visitando a Ferro, el domingo a las 19 hs. (arbitraje de Bruno Bocca), por la fecha 15° y posteriormente estará recibiendo a Independiente Rivadavia de Mendoza. El encuentro ante la “Lepra” mendocina, por la fecha 16° se desarrollará el sábado 24 a las 20.00 hs.