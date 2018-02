¿Chau al Federal B y C?

Trascendió este martes en los medios porteños que se vendrían cambios en el ascenso. Solo quedaría vigente el Federal A, y que tanto el Federal B como el C no se jugarían más a partir del segundo semestre del año. Los clubes participantes en esos dos torneos pasarían a jugar en sus respectivas ligas de origen y los campeones de cada liga jugarían entre sí para definir el ascenso al Federal A. La información todavía no fue oficializada y se espera que en los próximos días la Asociación del Fútbol Argentino brinde más información al respecto.Indudablemente, esto perjudicaría notablemente a 9 de Julio y Ben Hur, los representantes rafaelinos en el Federal B, que se quedarían sin competencia nacional. De todos modos, por el momento solo se trataría de un rumor periodístico, aunque habrá que ver lo que pueda llegar a suceder en las próximas horas.Mientras tanto, los dirigentes de Buenos Aires dan por hecho que se debe regionalizar el fútbol de ascenso. Ellos quieren jugar un campeonato y los del interior, otro. Por este motivo, Atlético de Rafaela, junto a Gimnasia y Esgrima de Jujuy y San Martín de Tucumán están estudiando la posibilidad de volver al viejo certamen de la Primera B Nacional, es decir el de 20 equipos sin divisiones territoriales.