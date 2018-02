El Gobierno cruzó a Zaffaroni por pedir que Macri "se vaya antes"

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni reiteró su "deseo" de que el gobierno de Mauricio Macri "se vaya antes" del poder, al considerar que su gestión está "llevando a una catástrofe social" como la del 2001. "Si se van antes vamos a tener menos deuda, vamos a poder resolver el problema. Es un deseo, puede ser que se vayan en 2019, total hay un año de diferencia, pero esto nos está llevando a una catástrofe social", señaló.El actual juez de la Corte Interamericana de Justicia insistió en declaraciones al canal C5N en que "esto no termina bien" y pidió "evitar un desastre", porque a su entender el proceso político liderado por Cambiemos camina hacia un escenario de "violencia y muertos"."No quiero un 2001. Evitemos un desastre, porque esto es violencia y muertos. Hay que evitar esto. ¿Que se vayan antes? Sí, que se vayan en 2019, si llegan, o que se vayan con un procedimiento constitucional de juicio político... no sé. O que saquen el pie del acelerador o de lo contrario vamos a tener un serio problema", advirtió.El ex juez del máximo tribunal del país había sido duramente cuestionado por el oficialismo cuando semanas atrás dijo que le gustaría que el gobierno de Cambiemos "se vaya lo antes posible" para minimizar " los "daños" al país.Y esta vez no fue la excepción, porque desde el Gobierno nacional salieron a coro a cuestionar a Zaffaroni. El ministro de Justicia, Germán Garavano, consideró que el ex juez de la Corte Suprema no debería integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A su entender, Zaffaroni tiene una visión "antidemocrática" y "posturas políticas dudosas"."Presenta una visión antidemocrática que los argentinos dejamos atrás. Insiste con posturas políticas dudosas. Pone en crisis y termina desprestigiando a todo el sistema interamericano de Derechos Humanos", aseguró Garavano.En declaraciones al diario Clarín, el funcionario nacional subrayó que Zaffaroni "no debiera seguir siendo juez de la Corte Interamericana".Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, expresó su rechazo a los dichos de Zaffaroni y también reclamó que deje de integrar la Corte IDH. "Mi enérgico rechazo a las declaraciones de Eugenio Zaffaroni, las cuales no son más que otra muestra de su desprecio por la democracia. Como manifesté en una carta enviada a la @CIDH, su presencia en ese ámbito desprestigia al sistema interamericano de derechos humanos", resaltó Avruj en su cuenta de Twitter.En tanto, el jefe del bloque de Cambiemos en la Legislatura bonaerense, Maximiliano Abad, tildó a Zaffaroni de "abanderado de la intolerancia" por sus dichos a favor de que el gobierno "se vaya antes". "Hay personas que de grandes irradian sabiduría, y adultos mayores que en la vejez diseminan odio y frustración. Zaffaroni, tristemente, se ha convertido en un abanderado de la intolerancia", consideró el legislador bonaerense en un comunicado.Para Abad, a Zaffaroni "le cuesta mucho lograr el equilibrio institucional", y recordó que "pasó de juez de la dictadura al abolicionismo, sin comprender que la democracia se aleja de los extremos".El diputado marplatense evaluó que el actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "esconde sus posiciones autoritarias en una superioridad intelectual que cree tener y con la que, evidentemente, se siente por encima de las decisiones que toma un país en democracia y en libertad"."Pero Zaffaroni no es mejor que nadie. Cualquier ciudadano, sin importar a quien haya votado o cuáles sean sus ideas políticas, pero que apuesta todos los días a los valores de la libertad es mil veces mejor que Zaffaroni", agregó.El ex juez de la Corte Suprema reiteró su "deseo" de que el gobierno de Mauricio Macri "se vaya antes" del poder, al considerar que su gestión está "llevando a una catástrofe social" como la del 2001."Si se van antes vamos a tener menos deuda, vamos a poder resolver el problema. Es un deseo, puede ser que se vayan en 2019, total hay un año de diferencia, pero esto nos está llevando a una catástrofe social", afirmó en declaraciones al canal C5N.