Para Pablo Moyano, la marcha será masiva

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El secretario general del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, aseguró ayer que la movilización del próximo 21 será "multitudinaria" y dijo que espera que el presidente Mauricio Macri "entienda que no se puede seguir gobernando para un solo sector"."La marcha del 21 de febrero será multitudinaria", resaltó Moyano y afirmó que el gobierno debe escuchar "el reclamo de los trabajadores".En medio de las críticas del oficialismo a la movilización, el dirigente gremial señaló que la convocatoria ya "sobrepasó la pelea de los camioneros". "El 21 hay que salir a la calle y demostrar que no vamos a abandonar la lucha", remarcó Moyano, que participó del acto de firma de un convenio de cooperación entre el comedor infantil Pequeños Camioneritos y la Asociación Civil Isauro Arancibia.En el barrio porteño de La Boca, junto al titular de UTE- Ctera, Eduardo López, el hijo de Hugo Moyano indicó: "El 21 miles de trabajadores vamos a decirle al gobierno basta de ponerle techo a las paritarias, basta de despidos, de seguir perjudicando a los jubilados, de impuesto a las ganancias ". "Ojalá de una vez por todas entiendan que no se puede seguir gobernando para un solo sector que son los que más han ganado", resaltó."SE BAJARON DE LADIGNIDAD HACE RATO"El jefe de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, sostuvo ayer que los dirigentes sindicales que se bajaron de la marcha del próximo 21 de este mes "también se bajaron de la dignidad hace rato", y afirmó que "no quieren someterse a las presiones que sufren quienes le ponen el pecho al ajuste"."Los que supuestamente se bajan de la marcha, se bajaron hace rato, pero no de la marcha: se bajaron del compromiso con la clase trabajadora, de la dignidad, de la necesidad de ponerle un límite a este gobierno que ha sido tan duro con los más humildes", aseguró el diputado de Unidad Ciudadana.En diálogo con radio Futurock, el líder docente explicó que el paso en falso del triunviro de la CGT Carlos Acuña, quien primero se comprometió a movilizar a su gremio (SOESGyPE) en la protesta y días más tarde se echó atrás, en realidad "es un aporte invalorable a la credibilidad de la convocatoria" porque permite poner blanco sobre negro en el movimiento obrero."Está bueno que esté claro que el sector de Barrionuevo, que además no aporta en las movilizaciones más que la presencia de un puñado de dirigentes, haya sincerado cómo son las cosas. Necesitamos una línea divisoria de aguas que haga creíble las convocatorias del movimiento popular. Necesitamos que la gente recupere la confianza en quienes la convocan. Este ha sido un aporte invalorable a la credibilidad de la convocatoria", celebró.Sin embargo, cuestionó que el argumento brindado por Acuña para bajarse de la convocatoria haya sido la concurrencia de sectores vinculados a Unidad Ciudadana.FRACASO DELTRIUNVIRATOEl titular del gremio de Canillitas, Omar Plaini, reconoció ayer que el formato del triunvirato que en la actualidad conduce la CGT "no ha dado resultados" y evaluó que las divisiones cada vez más agudas al interior de la central obrera evidencian la necesidad de avanzar en una reestructuración con un esquema de "mayor horizontalidad"."Se agotó el formato de la superestructura de la CGT. Deberíamos revisar ese formato con una metodología y un programa. En coyunturas como estas se vislumbra mucho más. Hemos hecho un esfuerzo enorme con el triunvirato pero evidentemente el funcionamiento no ha sido bueno. Estas divisiones de alguna manera hay que resolverlas. Hay que cambiar el formato de la superestructura de la CGT", consideró.En este sentido, recalcó que "tiene que haber una mayor horizontalidad", ya que "este esquema piramidal" en la "superestructura" de la CGT "no ha dado resultados".Al explicar las razones de este clima de divisiones, señaló que no es ajeno a "la crisis del campo nacional y popular producto de la derrota", y al respecto afirmó la mayoría de los dirigentes de la CGT militan en el peronismo y estuvieron vinculados al Gobierno del Frente para la Victoria "durante 12 años".