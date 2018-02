Finalizó participación aurinegra

El club Deportivo Libertad en reciente parte de prensa hizo saber que el último lunes, los chicos categoría 2004 cayeron 3 – 1 ante Barrio Norte de Avellaneda y así culminaron su competencia en el Torneo de Tiro Federal de Morteros. Los dirigidos por Jorge Romero comenzaron el torneo con dos triunfos y habían logrado la clasificación a la Copa de Oro.Seguidamente se detallan todos los resultados.Viernes: 2 – 0 vs 9 de FreyreSábado: 2 – 0 vs Centro Luis Cruz BDomingo: 2 – 2 vs Tiro ADe esta manera terminaron primeros en la tabla de posiciones de la Zona F y se metieron entre los mejores del Torneo.Décimo sexto de Copa de Oro:Domingo: 0 – 3 vs L.I.F.A (Liga Independiente de Fútbol Amateur).La derrota los llevó a jugar los octavos de final de Copa de Plata, donde en la jornada del lunes cayeron 3 a 1 ante Barrio Norte de Avellaneda. Así terminó la participación de la Octava División en el “Argentinito 2018”, y ahora seguirán la preparación para una nueva temporada de la Liga Rafaelina.