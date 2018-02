¿Un Mundial solo para mujeres?

Una empresa londinense está interesada en crear una categoría exclusivamente para ellas, las mujeres. El torneo, que comenzaría a rodar en 2019, se disputaría sobre seis fechas (cinco en Europa y una en Estados Unidos) y tendría como premio para su campeona una jornada de pruebas en un equipo de Fórmula 1. La compañía inglesa, que contaría con el suficiente sostén financiero para organizar el certamen, ya estaría en busca de los mejores exponentes femeninos de las pistas. Mientras que los vehículos serían monopostos con una potencia similar a un GP2 Series (¿serán los vehículos de la ya extinta World Series Fórmula V8 3.5?).El nombre que se barajó para este nuevo certamen es SHE Championship, aunque se habría descartado por considerarlo contraproducente. “Algunas pilotos son escépticas y creen que un campeonato solo para mujeres puede dañar y socavar su posición dentro del automovilismo”, dicen desde la empresa. Una de ellas es la colombiana Tatiana Calderón, actual piloto de desarrollo de Sauber. “No creo que sea una solución porque es de los pocos deportes en los que podemos competir de igual a igual”, aseguró. Del otro lado está la española Carmen Jordá (foto), que llegó a estar relacionada con Lotus. “Un campeonato femenino nos daría la oportunidad de alcanzar nuestros sueños y competir en igualdad, como en otros deportes. Algún día sucederá y es lo correcto. Creen que porque pilotemos un coche estamos al mismo nivel que los hombres, lo cual no es completamente cierto porque nunca seremos iguales”, afirmó.La británica Susie Wolff, piloto de prueba y reserva de Williams, participó en cuatro sesiones de práctica de Grandes Premios, pero se retiró en 2015 cuando se hizo evidente que no sería titular. La última mujer que corrió en la F-1 fue la italiana Lella Lombardi en el GP de Austria de 1976.