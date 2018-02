El presidente del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, Mario Negri, apuntó ayer contra el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y afirmó que "no tiene pudor" y con sus dichos "alienta el accionar de los desestabilizadores de siempre".En su cuenta de la red social Twitter, el diputado radical remarcó también que al ex juez de la Corte "le queda grande el cargo en la Corte IDH" y sostuvo que "su conducta es claramente antidemocrática".