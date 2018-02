Imputaron a un vecino por el homicidio de Facundo González

Tal como fuera informado por este Diario en su edición de la víspera, a partir de las 18:00 de ayer se llevó adelante en sede de la Oficina de Gestión Judicial de los Tribunales de Rafaela, una audiencia imputativa, convocada por la fiscal del MPA, Dra. Mirna Segré.La misma estuvo orientada a imputar los hechos por los cuales se acusa a Leandro Oscar L., alias “Tato”, de 28 años, del homicidio del menor Facundo González, de 16 años, hecho ocurrido el último viernes a la madrugada en el barrio 2 de Abril, cuando el jovencito recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza que le costó la vida.Participaron de la instancia judicial además del acusado y su abogado defensor Carlos María Flores, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Mirna Segré, y la jueza de investigación penal preparatoria, Dra. Cristina Fortunato.Leandro L. además de estar investigado como autor del crimen de Facundo González, es la persona a la que -tal como se informó ayer- le incendiaran la habitación de la casa donde vive junto a su madre y hermanos, en calle Actis 2042 del mismo barrio y que resultó completamente destruida. Seguramente alguna represalia.Finalizada la audiencia imputativa, se fijó ya el horario de la audiencia de medidas cautelares (o de prisión preventiva), que será mañana miércoles a las 19 en Tribunales.En cuanto a los derechos que asisten al acusado Leandro L. de prestar declaración o no hacerlo en el transcurso de la audiencia, este entró en una contradicción que fue subsanada mediante consulta con su abogado defensor, ya que dijo: “no quiero declarar, pero yo no lo maté”.En otras palabras, no quiso declarar pero pronunció una declaración. Finalmente junto a su abogado resolvió que no iba a declarar.La fiscal Segré procedió a la lectura de los hechos por los cuales se imputó a Leandro Oscar L., alias “Tato”, que en total fueron tres.El primer hecho tiene que ver con lo ocurrido el 26 de octubre de 2017, siendo las 14:50, en el domicilio de Echeverría al 1500 donde habita Sabrina V., pareja de Leandro Oscar L., “desde el techo de esa propiedad -narró la fiscal- junto a un masculino realizó disparos con un arma de puño hacia la humanidad de Héctor V., Mauro G. y Claudio A.”.El segundo hecho: “Como resultado del hecho anterior -siguió Segré-, se realizaron allanamientos en el domicilio de Echeverría al 1500 y Actis 2042, siendo este último el domicilio del imputado Leandro Oscar L., encontrándose en el mismo un revólver 38 marca Colt, junto a un cartucho calibre 38 y un revólver calibre 32, más 8 cartuchos calibre 32".La calificación jurídico penal de estos hechos es “abuso de arma de fuego con tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y de arma de guerra”.En cuanto a la muerte de González -tercer hecho imputado por la fiscal del caso a Leandro Oscar L.-, esta relató que, “en fecha 9 de febrero de 2018, en el periodo comprendido entre las 2 y las 2:30 horas sobre calle Actis a la altura del 2000 entre calles Echeverría y Deán Funes, Facundo González acompañado de al menos otro masculino, fueron baleados desde los techos por la persona de Leandro Oscar L., y un segundo individuo no identificado al momento, mientras pasaban por el lugar”.“Uno de los disparos -siguió- impactó en la cabeza de González causándole una lesión de tal gravedad que le produjo la muerte horas más tarde en el Hospital local. González cayó herido sobre la calle frente al portón del domicilio de Actis 2058 y fue arrastrado por personas que no fueron individualizadas hasta el momento, que lo acercaron hasta calle Deán Funes donde se encontraba el auto Peugeot 206 propiedad de Carlos A. quien llevó hasta el Hospital a la persona de González”.Este hecho fue calificado con el tipo penal de “homicidio calificado por el uso de arma de fuego”.A continuación se dio lectura a las cuantiosas evidencias fundantes de la imputación.A partir de las 17 de hoy se celebrará otra audiencia imputativa por la tentativa de homicidio de Luciano F., el joven que recibió un disparo de arma de fuego en la cadera y que fuera informado en la edición de la víspera.El mismo también vive en el barrio 2 de Abril. Desde un primer momento se vinculó con este hecho a un individuo conocido como D.C. alias “El Rosarino”.