La sequía también puede impactar en la ganadería

Comenzó el año en Rosgan, con la primera subasta de 2018 que se realizó esta semana desde el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario con una oferta que superó las 23.700 cabezas emitidas en vivo por Canal Rural. En esta ocasión, vale hacer un análisis profundo de lo que sucedió en este inicio de año, ya que esta subasta es referencia nacional para estas categorías.El director Ejecutivo de Rosgan, Raúl Milano, comenzó su valoración explicando que “este remate vino con muchas cabezas para un inicio de zafra donde el principal actor fue la sequía. La ausencia de lluvias en las principales regiones ganaderas del país durante los últimos meses prendieron una luz de alerta en toda la cadena productiva, si bien la mayor parte de las regiones criadoras del país raramente son agrícolas en los lugares relativamente mixtos el impacto de la sequía aceleró decisiones”.De esta forma, el incremento de los volúmenes consignados expresan “el faltante de pasto en el campo y la situación compleja del maíz y de la soja, que no están teniendo una buena campaña. Por lo cual, muchos decidieron utilizar su histórica caja de ahorro, la hacienda, para hacer frente al impacto de la seca. Lo que el productor tiene a mano para hacer caja es la vaca y allí aparece la mayor oferta de zonas mixtas”, agrega Milano.El remate ante una oferta importante abría a la pregunta lógica: ¿Estará la demanda dispuesta a comprar más teniendo en cuenta que recién en las últimas semanas se recuperó el Mercado de Liniers después de un desbarranque grande de precios a principios de enero? Sin lugar a dudas la demanda existió con características muy diferenciadas por categoría: toda la ternerada se colocó ágil así como las vaquillonas de 1 a 2 años. En la novillada se notó que a medida que pasaba de 1 a 2 años, de 2 a 3 y más de 3 años la demanda se reducía en su proporción, se vendía mejor lo más nuevo y menos los de mayor edad. Hubo buena colocación para las vacas de invernada y las vacas con cría al pie, pero como siempre la vaca con garantía de preñez fue de difícil venta.Estás situaciones diferenciadas por categorías nos permiten hacer algunas reflexiones. El director Ejecutivo de Rosgan explica que “los principales compradores del corazón de la invernada fueron los feedloteros que mostraron su interés ante las mejores perspectivas de precios del gordo que equilibra un poco los resultados, se notó una menor presencia de los invernadores tradicionales por su escasez de pasto. Nuevamente en la novillada podemos decir que en los lotes más nuevos y más livianos se notó al feedlotero reponiendo con interés, pero a medida que aumenta el kilaje y la edad se registró la ausencia de los recriadores a pasto y la ausencia de aquellos con agua en las islas”.Con respecto a las vacas, todo lo referido a Vaca de Invernada siempre sale muy bien más con las buenas perspectivas que China genera a toda esta categoría, se recuperaron precios y su demanda es sostenida. En los vientres se vendió bien la vaca con cría al pie donde el ternero logrado achica riesgos y el vientre preñado tuvo pocos compradores como siempre, atrás quedó el mes de diciembre que siempre tiene buena demanda.En síntesis, concluye Milano, “la sequía fue la gran actora de este inicio de zafra porque por un lado suma oferta pero por el otro se restringe la compra, la presencia del feedlot sigue marcando la importancia de su papel en la cadena de ganados y carnes. Los precios fueron muy similares a los del cierre de 2017 para toda la ternerada y demostró que con alta oferta la demanda sigue existiendo quedando por fuera solamente aquellos lotes de alta pretensión y que no reflejan el exacto momento del mercado el cual es sostenido, pero no está dispuesto a marcar records”.Cabe recordar que el mercado ganadero Rosgan está integrado por la Bolsa de Rosario y las siguientes casas consignatarias accionistas: Reggi y Cía. SRL, Ildarraz Hnos. SA, Etchevehere Rural SRL, Ganaderos de Ceres Cooperativa Limitada, Ferialvarez SRL, Benito Pujol y Cía., Aguirre Vázquez, Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. Guillermo Lehmann, Edgar E. Pastore y Cía. S.R.L. y Alzaga Unzué y Cía. S.A. Y como membresía: Colombo y Colombo.