El amplio panorama de Hugo Mazzacane

Durante la presentación del Gran Premio Lotería de Río Negro, el dirigente Hugo Mazzacane, presidente de la ACTC, se refirió a diferentes temas de la popular categoría, analizando el presente y el futuro del Turismo Carretera."No sé si estaban tan relegados Ford o Dodge. El técnico le presentó a la Comisión Directiva su idea, se aprobó y seguramente todo va a funcionar bien. Se van ajustar aún más pensando en que en la mayoría de las carreras hay 30 autos en un segundo. Quizás ahora estén más justos, más alineados. Si hay alguna diferencia con Ford y con Dodge, esperemos poder solucionarla"."Es un circuito que va a estar terminado. Ya tiene una capa de asfalto y faltan dos. Seguramente en el mes de noviembre vamos a estar inaugurando el trazado. Creo que va a ser un magnífico autódromo. Hace mucho tiempo que están trabajando y poniendo un empeño muy grande. Creo que es una obra también muy buena para San Juan. Sin lugar a dudas van a tener un buen espectáculo"."Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Hay más pedidos que fechas. Teníamos una firme decisión de hacer este año 16 carreras. Antes de fin de año tuvimos una reunión con los pilotos en la ACTC. Se evaluó la posibilidad de no modificar el calendario, aceptamos y tendremos 15. La primera que tenía que dejar su lugar era La Plata. Tiene que dejar la fecha libre. Veremos el año que viene. La Plata y Olavarría se quedaron sin fecha. Cuando tenemos un compromiso, nos gusta cumplirlo. Habíamos quedado con San Nicolás, que está terminando su autódromo a mediados de año y le vamos a otorgar una carrera. Entiendo que va a ser el Coronación. También le dijimos a nuestro amigo Rommel Viglianco, que se hizo cargo de Río Cuarto, que mejore las instalaciones y en el 2019 vamos a ir. Alguien va a quedar sin lugar, porque no podemos tener más de 16 fechas"."Es otro de los problemas que vamos a tener que resolver en poco tiempo. Está la firme decisión de hacer las obras que le pidió la FIA al autódromo. Si las hacen, también le prometimos que vamos a estar corriendo el próximo año"."Fue el mejor comienzo, ya que pasamos 14 pilotos al TC Pista, lo que en principio pensamos que se iba a debilitar y fue una sorpresa. Tuvimos 34 autos y hubo un par de pilotos que por una u otra circunstancia no pudieron estar en la primera. Eso nos dice que estamos por buen camino"."Todo es un esfuerzo para los pilotos y para los dueños de los autos. Hace tres temporadas cambiamos todos los motores en el TC, pero hoy está haciéndolo el TC Pista. Entendemos que en dos años estaremos con los mismos motores en el Mouras y en un plazo que serán cuatro o cinco años van a estar todos con los multiválvulas"."Tenemos el plazo de abril o mayo, así que en esa fecha sin duda vamos a estar debutando con la categoría".