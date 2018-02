Triunfazo de Brown en el cierre

En el encuentro con el que se completó la fecha 11 de la Zona A de la Liga Provincial Copa Santa Fe, Brown de San Vicente la ganó en la noche del domingo como visitante a Atlético Carcarañá por 84 a 76 y quedó como único puntero. Igualmente, fue otra apasionante jornada, ya que le devolvió confianza a varios equipos que estaban relegados en las tablas.La acción de la fecha 11 de la zona A, y en virtud de los resultados, le aseguraron la permanencia en la punta en soledad a los de San Vicente, ya que Almagro de Esperanza dio la nota en Sastre. Además, la pelea por los puestos en playoffs se puso hermosa, porque Temperley perdió en el interzonal y Argentino se impuso en San Cristóbal. El grupo no tiene clasificados asegurados, debido a que Almagro derrotó a Atlético Sastre como visitante por 74 a 68. Por su parte, Argentino de Firmat se anotó una buena victoria para estar en carrera al ganar en San Cristóbal ante Racing por 70 a 63. Y Temperley perdió en El Trébol el interzonal, pero sigue en el igualado tercer escalón en la pelea por quedar dentro de los cuatro lugares para playoffs.En la Zona B, con Platense y Alma Juniors clasificados, era el momento de saber si El Tala de Rosario podría lograr el objetivo, pero en un luchado y entretenido duelo en el estadio de calle Cochabamba fue el Calamar de Reconquista el que ratificó su condición de puntero del grupo al imponerse por 78 a 69. Mientras tanto, Alma dio otro paso enorme al festejar en el interzonal en San Guillermo ante Unión por 78 a 69. Campaña de Carcarañá se aferró al cuarto puesto tras ganarle a 9 de Julio de Rafaela por 89 a 60. Además, Cacu de Ceres mantuvo sus chances matemáticas al superar a Atlético María Juana por 73 a 59.Por su parte, los tres últimos de la tabla festejaron en el Grupo C, aunque el que mantuvo su andar perfecto fue el líder Sport buscando el uno de la general. El Celeste de Cañada de Gómez derrotó en San Javier a Central por 97 a 71, Trebolense le ganó el interzonal a Temperley por 88 a 82 y Libertad de Villa Trinidad se tomó revancha de Talleres de Villa Gobernador Gálvez y lo venció 87 a 86. Y Ben Hur de Rafaela se regaló un emotivo triunfo en tiempo extra sobre Ceci de Gálvez por 114 a 111 con triple de Pablo Rocchia casi sobre la chicharra.Por último, en la Zona D, la derrota de Unión de San Guillermo en el interzonal y la victoria de Sportsmen frente a Adeo el jueves apretó todavía más la tabla, en el que Almafuerte de Las Rosas le ganó como visitante a Atlético de Rafaela por 76 a 71. En el otro partido, Rivadavia Juniors de Santa Fe se impuso a Atlético San Jorge por 92 a 84.Brown de San Vicente 20 puntos, Atlético Sastre 18, Temperley de Rosario, Argentino de Firmat y Almagro de Esperanza 17, Atlético Carcarañá 15 y Racing de San Cristóbal 14.Platense de Reconquista 21 puntos, Alma Juniors de Esperanza 20, El Tala de Rosario 18, Campaña de Carcarañá 17, Cacu de Ceres 15, Atlético María Juana 13, 9 de Julio de Rafaela 12.Sport Cañadense 22 puntos, Ceci de Gálvez 18, Central San Javier 16, Talleres de Villa Gobernador Gálvez 15 y Libertad de Villa Trinidad 15, Trebolense 14 y Ben Hur 13.Unión de San Guillermo 18, Adeo de Cañada de Gómez y Rivadavia Juniors 17, Sportsmen Unidos, Atlético San Jorge y Almafuerte de Las Rosas 16, Atlético de Rafaela 15.La 12ª jornada de la LP se disputará este 16 de febrero, con la particularidad de que los 3 elencos rafaelinos serán visitantes. El detalle de partidos es este:Argentino vs. Atlético Sastre; Brown vs. Racing y Temperley vs. Atlético Carcarañá, Interzonal: Ceci vs. Almagro.Platense vs. Campaña; Atlético María Juana vs. El Tala y Alma vs. Cacu. Interzonal: Atlético San Jorge vs. 9 de Julio.Sport vs. Ben Hur; Talleres vs. Central San Javier y Trebolense vs. Libertad VT.Almafuerte vs. Rivadavia; Adeo vs. Atlético de Rafaela y Unión de San Guillermo vs. Sportsmen.