Libertad sumó en el final

Finalmente, en la casi madrugada del domingo, Libertad de Sunchales rescató un empate agónico en su visita a Gimnasia de Concepción del Uruguay, por la 2ª fecha de la Reválida del Federal A. El Cañonero estuvo abajo dos veces, pero Sánchez lo igualó en la última bola y ahora, los de Trullet deberán revalidar el punto frente a Atlético Paraná, este miércoles en el Plácido Tita en un encuentro vital en la lucha por la permanencia.

A los 15 del ST, Joan Ramos adelantó a Gimnasia en un tramo del encuentro donde los dos equipos tuvieron sus situaciones para marcar. Y a los 35’ llegaría la primera parda del Cañonero con el ingresado Enry Rui. Sin embargo, a los 47 minutos del complemento, Santiago Ascenzi sancionó mano de Zadel dentro del área, que el experimentado Leguizamón no desaprovechó. Parecía que se le escapaba el partido a los de Trullet, pero en la última pelota del encuentro, Cristian Sánchez estableció la igualdad. Fue un premio al esfuerzo y al empuje de Libertad, que más allá de la victoria de Atlético Paraná, este punto puede valer mucho pensando en lo que viene. Serán dos juegos consecutivos en el “Dr. Plácido Tita” para mantener firme el sueño de permanecer en la categoría. Por lo pronto, mañana, a las 18, recibirá a los paranaenses en un cotejo que puede marcar un antes y un después en la temporada.

Otros resultados: Las Parejas 2 – Douglas 2 y Atl. Paraná 1 – Depro 0.

Posiciones Reválida, Zona C: Atl. Paraná 6 puntos; Las Parejas 4; Depro 3; Gimnasia, Libertad y Douglas 1.



DEBUT SOÑADO DE ERVITI

La salida de Walter Erviti de Independiente no fue de las mejores. Al volante decidieron rescindirle el contrato seis meses antes por decisión exclusiva de Ariel Holan, quien terminó con declaraciones cruzadas con el ex Banfield. Es por eso, que el 10 buscó nuevos aires y a sus 36 años recaló en Alvarado, club del que es hincha y, además, ambos son oriundos de Mar del Plata. Y su debut se dio este último domingo ante Villa Mitre, por la segunda fecha de la zona 1 de los que compiten por un ascenso a la B Nacional. Y fue soñado... Ante su gente y en el Minella, Erviti tardó solamente 9 minutos en convertir su primer gol con la camiseta del Toro y la gente deliró con su fútbol. Llevó la 10 en la espalda, y lideró en la cancha a un Alvarado que le ganó con su tanto a Villa Mitre de Bahía Blanca y ahora suma cuatro puntos. Así, se puso a dos de los punteros, que son Estudiantes de Río Cuarto (a quién visita la próxima fecha) y Gimnasia de Mendoza. En Mar del Plata se ilusionan…

Posiciones Zona 1: Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mza 6 puntos; Juventud Unida SL y Alvarado 4; Ferro LP y Desamparados 1; Villa Mitre y Deportivo Roca 0.

Posiciones Zona 2: Unión de Sunchales y Central Córdoba 6 puntos -se enfrentan en la próxima fecha en Salta-; Crucero, Defensores VR y Sarmiento 3; Gimnasia y Tiro y Sp. Belgrano 1; Chaco FE 0.