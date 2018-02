Boca, en agosto ante Barcelona

El presidente de Boca, Daniel Angelici, confirmó que en agosto próximo el equipo xeneize jugará ante el Barcelona de España la tradicional Copa "Joan Gamper", que organiza anualmente el club catalán. "Este año Boca va a jugar la Joan Gamper en agosto", reveló el mandatario del club de la Ribera que se medirá ante el conjunto de Lionel Messi antes del inicio de la temporada oficial del fútbol europeo y después del Mundial. La Copa Joan Gamper se juega desde el año 1966 en el Camp Nou y lleva ese nombre en homenaje al fundador y cinco veces presidente del Barcelona de España. Boca es el equipo argentino que más veces participó de la misma ya que lo hizo en cinco oportunidades: en 1967 (tercero), 1977 (tercero), 1984 (tercero), 2003 (segundo) y 2008 (segundo).



NO SEGUIRA

En diálogo con el programa "Boca de Selección", que se emite por Radio Cooperativa, Angelici se refirió también a los temas actuales del equipo, y en ese sentido se refirió a dos de los principales referentes -por trayectoria y por futuro- como Carlos Tevez y Cristian Pavón. "(Carlos) Tevez tiene una trayectoria inmensa, tiene que seguir mejorando, pero es un jugador distinto para la selección. Con (Cristian) Pavón la idea es que se quede hasta fin de año", estimó. Luego se mostró sorprendido por los insultos que recibió el presidente de la Nación, Mauricio Macri, reconocido hincha de Boca, durante el clásico del "xeneize" con San Lorenzo (que sufrió dos expulsiones), y agregó "(Mauricio) Macri está con cosas más importantes que el fútbol, no entiendo que lo insulten en la cancha". También se refirió al distanciamiento que tiene con su par de River, Rodolfo D Onofrio, y señaló que si bien "no nos vemos como antes porque viene (Jorge) Brito a las reuniones", descartó terminantemente que esté "peleado con él". Angelici dijo además que no se presentará a una nueva reelección en el club, y agregó que se retirará, pero con la idea de acompañar "desde afuera las siguientes elecciones". "La deuda de mi gestión es la Copa Libertadores", comentó el mandamás boquense sobre el principal torneo continental que Boca afrontará en el 2018 y confirmó que el club hizo "una presentación en Conmebol" para reducir la pena de Nahitan Nández, quien arrastra tres fechas de suspensión por pelearse con los jugadores del Palmeiras cuando jugaba en Peñarol de Uruguay.