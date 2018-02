“Escuché a un par de periodistas televisivos de Rafaela diciendo que Atlético no tiene rivales en la B Nacional y no debería tener problemas con lograr el rápido ascenso a Primera. Me parece que exageraron un poquito, porque el sábado en la derrota ante Brown como local quedó demostrado que la categoría es muy dura y no le va a resultar para nada sencillo el ascenso. En esta divisional, los rivales son todos difíciles, y ojalá para la Crema haya sido solamente una mala noche o un mal partido, como lo tienen todos los equipos. Creo que hay material como para lograr el objetivo y ojalá de visitante el elenco de Bovaglio, que está haciendo un gran trabajo, se pueda recuperar pronto”. Textual de Juan Manuel, del barrio Alberdi.“Leí en los medios, según consignó el municipio, que hubo alrededor de 12.000 personas el domingo en los carnavales rafaelinos. Creo que la medición no fue la correcta. Estuve presente en el evento y a mi entender no hubo esa concurrencia. Estaba fresco y de a ratos lloviznaba, y se vieron varios espacios vacíos porque el espectáculo fue algo aburrido para la gente. Así que me parece que esa cifra es muy exagerada”. Mensaje de Alfio.“Quiero comunicar que el jueves 8 de febrero, a la noche, en el barrio Antártida Argentina, específicamente sobre calle Matheu y Faraudello, no nos han pasado a recolectar la basura correspondiente a esa jornada, y donde hay cartones, vidrios y plásticos, entre otros residuos. Ya son varias las veces que ha ocurrido esto, una vez por una cosa y otra vez por otra. Me parece que la secretaría del municipio o el área que se encarga de esto, debería rever esto. Después nos culpan a los vecinos que mezclamos todos los residuos y no los dividimos como corresponden, para que luego a la mañana siguiente estén las bolsas en su lugar. No es justo esto”. De un vecino del sector.“Los vecinos de calle Saavedra estamos cansados de denunciar a Control Público que personas desconsideradas y malos ciudadanos, estacionan sus autos frente a nuestros domicilios y los dejan allí la semana entera, día y noche. La calle es pública, pero los frentistas también tenemos autos y los necesitamos todos los días. Por esas personas, casi siempre debemos estacionar nuestros vehículos a 3 cuadras de nuestros domicilios. Urgente pedimos ordenanzas cuanto antes para estos abusos”. De una ciudadana del bario Mosconi.“Esta es una respuesta para la señora que se quejó acerca del estado de las veredas de calle Alvear. Le agradezco su actitud, porque como se dice, me dejó la respuesta ‘picando’. Ahora le digo que están sucias porque la Municipalidad no soluciona el tema de quiénes las ensucian, que son los pájaros. A ellos solo se les ocurrió hasta el momento pintar los troncos de los plátanos de color rosa, tirando, literalmente, el dinero público. Por este motivo, las veredas siguen sucias y huelen a gallinero. Después se asustan los actuales políticos que están en el poder cuando pierden las elecciones”. De otra señora del barrio Mosconi.’: “Soy Mari, del barrio Fátima. Quiero destacar la buena atención de la Municipalidad y de sus empleados. Fui a actualizar un impuesto y una de las chicas me atendió de manera excelente, al igual que el cajero. Muy buena la actitud de todos ellos. A seguir así”.“Esta semana tuve un pequeño problema cardíaco y estuve internado unas horas en un Sanatorio Nosti. Quería destacar su gran atención y el muy buen servicio que tienen, tanto profesional como administrativo y la parte de enfermería. Hay que ser agradecidos también cuando te atienden bien y como corresponde”. De parte de Jorge, del 2 de Abril.“Me gustaría saber qué control ejerce el Municipio sobre un camión atmosférico que seguramente debe estar realizando algún tipo de descarga en el cordón de la vereda sobre calle Sargento Cabral y Belgrano, bien enfrente de una casa de comidas. Es porque hay un olor nauseabundo en el lugar”. Anónimo.“He encontrado varias palomas muertas y tengo conocimiento de una campaña que se está haciendo. Pero me encantaría que aplicasen la misma dureza con los delincuentes. En el término de 15 días, debajo de mi casa, en 2 locales, rompieron los vidrios y robaron todo lo que pudieron. A los delincuentes no los persiguen como hacen con las pobres palomas. Me parece que se debería cambiar la óptica. Es una humilde sugerencia”. De una vecina que vive a una cuadra del Boulevar Santa Fe.