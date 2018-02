Valtteri Bottas tiene buenas expectativas

Valtteri Bottas iniciará en el Gran Premio de Australia su segunda temporada como piloto de Mercedes. El finlandés se incorporó a última hora al equipo de Brackley en reemplazo de Nico Rosberg tras anunciar este último su retiro de la Fórmula 1.Bottas comenzó la temporada con buen pie mostrando un progreso significativo en su adaptación al equipo, llegando a estar muy cerca de Lewis Hamilton y logró dos triunfos, en Rusia y Austria, pero su rendimiento cayó durante la segunda parte del calendario.Previo al comienzo de los test de pretemporada, aseguró que "hay un objetivo para esta temporada: luchar por el campeonato. Ahora conozco a la gente y sé cómo funciona todo aquí. No me di cuenta hace un año de lo mucho que debía aprender. Estuve en la fábrica un par de veces este año y trabajé en el simulador. El equipo trabaja muy bien. Siempre depende de lo que también haga el resto de equipos, pero creo que nuestro coche es mejor que el del año pasado”, señaló un optimista Bottas."Para mí es bueno que Lewis siga. Me llevo bien con él y es un piloto rápido, en lo personal representa un gran desafío. El mejor argumento para lograr un nuevo contrato es ganar tantas carreras como sea posible”, concluyó.