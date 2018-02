Reclamo de familiares afuera de Tribunales

Los familiares del imputado Leandro Oscar L., más precisamente cuatro hermanos, esperaron a la prensa a la salida de la audiencia para manifestar su parecer sobre lo que estaba ocurriendo, lo cual,El principal reclamo fue que “la fiscal no nos quiere atender”. Dijo su hermano: “queremos que la Fiscal nos de una solución porque de la manera que estamos viviendo... Le estamos diciendo cuales son los pibes (sic) que buscan lío, y que le prendieron fuego a la casa de mi hermano y la fiscal no nos quiere atender”, dijeron.“Ahora tenemos las ventanas cerradas con maderas y no podemos salir de la casa a comprar comida porque no nos dejan”, agregó. “En cambio esa gente sigue en la calle y nosotros encerrados, que no molestamos a nadie”. “Mi hermano es inocente y fueron a buscar como testigos a los pibes que fueron a tirarnos tiros a nosotros, ¿cómo van a poner testigos así?”.Añadió su hermana: “A ellos les toman las denuncias y a nosotros no. Lo que quemaron no era un galpón, era la pieza de mi hermano. Y además le robaron todo, ni un toallón le dejaron”, dijo.Concluyó el hermano mayor del imputado: “La mamá de uno de los chicos que tiran tiros, fue a denunciar a su mismo hijo. El es el que anda con la [pistola] 9 mm. Pero nadie hizo nada y todos lo conocen”, afirmó.Consultado sobre cuál es el problema del barrio 2 de Abril, que tiran tantos tiros y violencia, el hombre dijo: “el problema del barrio son 4 personas que son mayores y siguen sueltos. Mi casa está toda rota y era una lluvia de balas. Nosotros sabemos quien fue el que mató a Facundo González”, finalizó.