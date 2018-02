Con todos ustedes, un sueño, el nuevo McLaren Senna 2018

Puede que, dentro de las pistas de Fórmula 1, McLaren no esté viviendo el mejor momento de su historia. Sin embargo, fuera de ella, parece que las cosas van viento en popa.Así lo demuestra este nuevo superdeportivo, de fabricación limitada, cuyo nombre se inspira en una de las grandes leyendas (si no la más grande) de la Fórmula 1: Ayrton Senna.¿El motivo? Parece bastante evidente. El astro brasileño, que falleció en el Gran Premio de San Marino de 1994, ganó sus tres títulos mundiales a bordo de uno de los monoplazas de la escudería de Woking: en 1988, 1990 y 1991. Y, desde la firma británica, con el lanzamiento del McLaren Senna 2018, parecen decididos a que su legado siga más vivo que nunca.A priori, ese es el primer dato llamativo de este nuevo superdeportivo, conocido en su fase de desarrollo como P15: se fabricará como una edición especial, limitada a tan solo 500 ejemplares para todo el mundo.Algo en lo que se fundamenta su elevado precio final: 750.000 libras (al cambio actual, unos 850.000 euros).Ya sabemos que se trata de un coche sumamente exclusivo. Sin embargo, también le gustará saber que siente especial predilección por los circuitos. Al menos, así lo deja entrever su increíble diseño exterior.A fin de cuentas, la espectacular pintura anaranjada no nos debe distraer: todo en su brutal carrocería, hasta el más mínimo pliegue, tiene una función aerodinámica.Dicho esto, destacan algunos detalles en concreto, como el elaborado paragolpes delantero, las distintas tomas de ventilación presentes en todo el conjunto (especialmente vistosas las destinadas a los frenos) o el espectacular alerón trasero; todo un clásico, que puede variar su posición, de forma activa, en función de las necesidades de cada momento.Todo, pensado para que el flujo de aire haga al conjunto más rápido, efectivo y estable. Tal y como sucede en los coches de competición, pero con una gran ventaja. ¿Adivinas cuál? El McLaren Senna 2018 puede circular por carreteras abiertas. Aunque, tal vez, circular no sea el verbo más adecuado.