Rafaela es pionera en el cuidado del medio ambiente con la biobolsa

“La bolsa biodegradable es un tema en el que venimos trabajando desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela (IDSR) porque sabemos que la bolsa plástica, derivada del petróleo, debe dejar de utilizarse. Necesitamos un material que se degrade y no siga perjudicando no sólo a nuestro Relleno Sanitario, sino a la salud de nuestros hijos y nietos”, manifestó el intendente Luis Castellano en la visita que hizo a la empresa Polidab.Rafaela es una de las pocas ciudades del país que utiliza un producto fabricado con material biodegradable y compostable que se puede usar para llevar los artículos que se compran en los supermercados. Su incorporación busca reducir la cantidad de bolsas plásticas consumidas diariamente y minimizar el impacto ambiental.Polidab es la única empresa que produce este tipo de bolsas en Rafaela y una de las pocas que lo hace en el país. El Intendente junto a la directora del IDSR, María Paz Caruso, se acercaron a la planta de fabricación que se ubica en el Parque de Actividades Económicas.“Necesitábamos una empresa local que pueda tomar el desafío de fabricarla. Daniel Parmit lo ha tomado. Para nosotros es parte del vínculo público - privado que a Rafaela la distingue siempre. Trabajar con nuestras empresas, ayudar y apuntalar esto, es clave”, expresó Castellano.NUESTRO FUTUROTambién remarcó: “Deberíamos lograr que toda la ciudad en lugar de bolsas derivadas del petróleo, tenga bolsas derivadas del vegetal. Primero será el desafío de los supermercados, luego de las verdulerías, las carnicerías, las farmacias. Todo lo que se entregue en la ciudad, de acá a algún tiempo, deberá ser biodegradable y esto es un bienestar para nuestro futuro. Estamos hablando de lo ambiental, estamos hablando de nuestro futuro”.El cuidado del medio ambiente está vinculado a la generación de empleo: "Hay que agregar un tema que es muy importante y que está dentro de nuestras líneas de acción fundamentales y una de nuestras prioridades en el año. Estamos visitando una empresa que está produciendo una innovación que tiene que ver con la posibilidad de cuidar el empleo y generar nuevos puestos de trabajo”.RAFAELA PIONERA EN MATERIA AMBIENTAL“Hoy el mercado se va abriendo y Rafaela es pionera, en diversos sentidos, desde que podemos adquirir la bolsa en los supermercados, hasta que existe una fábrica local que lleva adelante la producción de la BioBolsa, lo que abre las puertas a otras regiones del país y eso realmente es interesante. Acá vemos plasmado el concepto de economía circular, que tantas veces mencionamos, a eso apuntamos y estos son los ejemplos de que Rafaela realmente puede llevarlo adelante”, comentó Caruso.Daniel Parmit, gerente general de Polidab, explicó: "Fabricamos polietileno, envases flexibles y hoy estamos en el desarrollo de la bolsa biodegradable y compostable de la mano de la Municipalidad. Producir este tipo de bolsas para nosotros significa contribuir al cuidado del medioambiente y el planeta”.“Sabemos las consecuencias que produce lo que fabricamos y cuando apareció esta oportunidad, no lo dudamos. Sabemos que pasado un tiempo, esto va a ser lo que va a reemplazar al polietileno y de esta manera aseguramos la fuente de trabajo de nuestra gente”, agregó.Este paso, “para nosotros implica incorporación de tecnología, profesionales para desarrollar el uso del material, mucha investigación de mano del Instituto para el Desarrollo Sustentable. Hay mucho que se está haciendo y con colaboración de nuestra gente también. Estamos vendiendo a supermercados de Mar del Plata, y desde febrero para distintos municipios como Santiago del Estero, Córdoba y, por supuesto, la Municipalidad de Rafaela, además de otros locales de la ciudad".