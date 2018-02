Silvio Bonafede: "nunca me sentí integrado plenamente"

(Redacción LA OPINION). - La salida de Silvio Bonafede del bloque oficialista fue, quizás, uno de los hechos políticos locales más importantes de este verano, junto con la entrevista de Hugo Menossi y el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro (mientras que el resto del Concejo pedía una entrevista directamente con el gobernador Lifschitz) y la ocupación de la Intendencia por parte de un Presidente del Concejo "no oficialista" (en este caso, Raúl "Lalo" Bonino).A mediados del mes pasado, el expresidente del Cuerpo Legislativo fue al SAMCo del barrio "2 de Abril". Lo que encontró allí fue la gota que rebasó el vaso, agotó su paciencia y anunció que el bloque oficialista quedaría solamente compuesto por 2 ediles: Jorge Muriel y su excompañera de fórmula, Evangelina Garrappa. Por ahora, no ha presentado una nota pidiendo la creación de un bloque unipersonal."No hay que hacer de esto una hoguera, porque no lo es", dijo Bonafede en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). "Siempre tuve mi pertenencia. Se sabe cómo llegué al espacio. Nunca me sentí integrado plenamente. Ni cuando fui concejal ni cuando fui Presidente del Concejo. Y tengo puntos de vista que no coinciden con los del oficialismo. Hay muchos funcionarios que, cuando se les hacían planteos que eran de sentido común, las respuestas no llegaban", disparó y recordó que se construyeron dos Centros de Atención Primaria de la Salud a propuesta suya. "Y ya deberían ser 4", agregó."No es que fui al 2 de Abril, vi algo que me enojó y me fui. Esto es un proceso. Fui, soy y seré peronista. No saco los pies del plato. Pero hay cuestiones de la gestión en donde me decían 'si, si, si' y era 'no, no, no'. Y la única verdad es la realidad", sentenció."Cuando llegué al 2 de Abril, la médica (que es excelente y que tiene todo el derecho de tomarse vacaciones, porque le corresponden) no estaba. Bueno, pongamos una reemplazante. 'No conseguimos'. Bueno, querida Subsecretaria de Salud.... andá vos a atender. Cuando estaba de Director en el Hospital y no había pediatra, me ponía el guardapolvo e iba yo. Me encuentro que la enfermera no tiene una bacha para lavarse las manos, que el baño de discapacitados es un depósito, que tampoco hay un kinesiólogo porque está de vacaciones... Este es uno de los tantos ejemplos del 'si, si, si, pero no' que puedo dar", relató."Considero que estando solo me voy a sentir más libre, con más posibilidad de defender algunas cosas que son difíciles de defender y acompañando con energía las muchas cosas buenas que el Ejecutivo viene haciendo. Pero hay cosas que no comparto. Soy un hombre grande. Llegué con muy poquita ayuda políticamente hablando", indicó."No digan que me voy a acercar al PRO o al Frente Progresista. Bonafede es peronista: va a seguir acompañando la gestión de Castellano como lo hizo hasta ahora en las cosas que están bien y las otras las voy a criticar. Me parece mucho más ético que lo haga desde un espacio que sea unipersonal. Que quede bien en claro: esto no significa acercarse a ningún otro bloque político", dijo.Desde el oficialismo remarcan que la decisión de Bonafede fue sorpresiva. "No es así. Muchos que no se hagan los desentendidos. Ni tampoco vean cosas que no son, como que hago esto para que en 2019.... No. Hice esto porque en el espacio en donde estaba no estaba cómodo y me veía limitado en expresar algunas cuestiones que eran demasiado evidentes que no estaban bien o que se podían hacer mejor. No elucubremos cosas ni imaginemos cosas. Esto es a favor de mi tranquilidad intelectual, de mi espíritu", señaló.LA SUBSECRETARIA DE SALUDLuego de los cambios en el Gabinete, uno de los cargos que quedaron vacantes fue el de la Subsecretaría de Salud. "Hace bastante que lo vengo planteando. Desde que Brenda Vimo pasó a ser Secretaria de Desarrollo Social. Me parece que es, por lo menos, una desprolijidad. Con respecto a nombres, la decisión es del Intendente. Lo importante es que se ocupe. Lo importante es que no desaparezca. Si sucede, me voy a enojar mucho más. No lo creo, pero hace unos meses que está vacante. Se tiene que empezar a trabajar", indicó.