Finocchiaro con los gremios docentes

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, mantuvo ayer una reunión con gremios docentes, en la que no participó CTERA, el sindicato mayoritario, pero no hablaron sobre cuestiones salariales. En el encuentro, el titular de la cartera educativa anunció que los docentes de todo el país recibirán una suma fija de 210 pesos mensuales por material didáctico a lo largo de todo el año, en lugar de abonarlo solo diez meses, como ocurría hasta el año pasado."Demostramos que, más allá de las diferencias, podemos trabajar sin descuidar la escolaridad de los chicos", consideró el titular de la cartera tras la reunión en el Palacio Sarmiento. El funcionario destacó como "sumamente positiva" la reunión y dijo que "hacía mucho tiempo no se daba entre el Gobierno nacional y los gremios con representación nacional"."Hemos discutido y debatido todos los temas en un ambiente de sensatez y nos hemos puesto de acuerdo en cuestiones fundamentales que hacen a la mejora el sistema educativo en líneas generales", consideró. Luego, agregó: "los sindicatos han planteado sus diferencias, que entendemos como válidas. No hay necesidad de estar siempre sometidos a la permanente lógica intimidatoria de que no empiecen las clases. Lo que está en juego es el futuro de este país, lo que está en juego es la educación y el futuro de los chicos"."Vamos a trabajar en base a unas comisiones que hemos creado, que empezarán a funcionar a partir de la semana que viene: carrera e ingreso docente; formación y capacitación; y condiciones laborales y medioambiente", indicó.El encuentro tuvo como objetivo organizar la mesa del "Convenio marco", estipulada por el decreto 52/2018, que reglamenta la Ley de Financiamiento Educativo. Ese Convenio no incluye la discusión de salarios, que el Gobierno entiende que deben ser discutidos provincia por provincia.Además, de Romero, participaron Fabián Felman, secretario general de CEA y Sara García, de AMET.Junto al ministro, estuvieron Javier Mezzamico, Jefe de Gabinete del Ministerio de Educación; Manuel Vidal, Secretario de Gestión Educativa; Orlando Maccio, Secretario General del Consejo Federal de Educación y Miguel Garófalo, Director Nacional de Negociaciones Colectivas.CTERADel encuentro con el ministro Finocchiaro no participó CTERA -el gremio más poderoso del sector- y su secretaria general, Sonia Alesso, presentó una impugnación a la reunión a la vez que exigió al Gobierno derogar el decreto que eliminó la paritaria nacional docente, y denunció que se busca "ponerle un techo de 15%" a la negociación salarial con los maestros."Intimamos al Gobierno a que derogue el decreto 52/2018, reponga la vigencia del convenio colectivo de trabajo y convoque a paritarias. Si hay conflicto, el único responsable es el Gobierno", advirtió Alesso en una conferencia de prensa.