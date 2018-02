Acueducto: abrirán los sobres en el Nodo pese a que falta el acuerdo de garantía

En la noche del lunes llegó la confirmación que se estaba esperando: el próximo jueves 15 se seguirá con la licitación para el acueducto "Desvío Arijón - Segunda Etapa", que permitirá abastecer con agua potable a varias localidades, entre ellas, la nuestra. Y ayer llegó una más: el acto se hará en nuestra ciudad, más específicamente en la sede del Nodo, aunque todavía no está confirmado el horario.Así lo indicó en la jornada de ayer el Ministro de Economía Gonzalo Saglione, quien en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), quien confirmó además que todavía no está resuelta la otra parte: la rúbrica del acuerdo de garantía entre el Fondo de Abu Dhabi, la entidad que entrega el crédito por 80 millones de dólares a la Provincia y la administración nacional. Por ahora, no es un impedimento para avanzar: pero se deberá tener resuelto esto al momento de firmar los contratos. De no ser así, no llegará el dinero."Lo que estábamos esperando para poder efectivamente realizar el anuncio con una fecha cierta era la confirmación del Fondo de Abu Dhabi de la no objeción del informe de la evaluaciones de los sobres Nº 1. Ni bien se recibió eso, hicimos el anuncio públicamente", dijo el funcionario provincial, quien confirmó además que el acto se hará "en las instalaciones del Nodo, como lo fue para el sobre Nº 1". Al cierre de la jornada de ayer no estaba cerrado el horario del evento.Las empresas no tienen la obligación de estar presentes, aunque por lo general, siempre hay enviados para que tomen notas de las diferentes ofertas de las competidoras. "Mucho más aún, de una licitación de esta envergadura, que es la más importante que hemos contratado durante nuestro Gobierno, solo comparable con la autovía 19", dijo Saglione."El informe aprobado por el Fondo de Abu Dhabi habilita a las 15 empresas a que sean abiertas las propuestas económica, identificando para cada una de ellas, el número de lotes en los cuales pueden estar compitiendo en el caso de que lo hagan en más de uno. No todas lo harán en todos los lotes, sino en función de su capacidad financiera y de contratación de que se dispongan", indicó el funcionario.El Ministro de Economía ratificó que serán 45 las propuestas económicas que se presentarán. "Puede haber ofertas que combinen dos lotes contiguos, porque así lo admite el pliego", añadió.LO QUE FALTASaglione había indicado ya a finales del año pasado que, además del OK a las evaluaciones técnicas, faltaba algo más: el acuerdo de garantía entre el Fondo de Abu Dhabi y Nación. "Sigue estando pendiente que el Ministerio de Finanzas de Nación acuerde con el Fondo el texto del acuerdo de garantía. Estuve el viernes pasado en las oficinas de la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales de ese Ministerio, que es el área específica. Estuve reunido con funcionarios insistiendo en la necesidad de no demorar más tiempo esta definición".¿Cuál es el inconveniente? "Los argumentos nacionales pasan por la necesidad de hacer algunas modificaciones al texto que el Fondo no comparte. Esto es un acuerdo que se negoció en mayo de 2016, cuando el Fondo de Abu Dhabi nos visitó en la Provincia y participaron de esa misión funcionarios nacionales. El Fondo entiende que es deseable que se respete lo acordado en aquella oportunidad. Nación plantea que tiene un nuevo modelo de acuerdo de garantía que pretende estandarizar para los diferentes organismos que se opere desde Argentina", describió."Cada uno argumenta el por qué es deseable que prevalezca su posición por sobre la del otro. Nosotros somos ajenos a esta discusión. Lo que le transmitimos a los funcionarios nacionales es que avizorábamos que íbamos a avanzar con la apertura del sobre con las propuestas económicas y que esté más cerca y posible el inicio de las obras. Obviamente, queremos llegar a ese momento con todos los pasos dados, que nos permita que a la firma de los contratos con las adjudicatarias, podamos tener la efectividad del préstamo", dijo y resumió: "el préstamo está aprobado, está todo bien: pero para que sea efectivo se necesita que concomitantemente se firme el convenio de garantía. Allí, lo único que la Provincia puede hacer es insistir ante ambas partes y fundamentalmente, ante las autoridades nacionales"."Los tiempos que insuma de aquí hasta el pedido del primer desembolso, es el tiempo que disponemos para que se cumplan todos los pasos necesarios. De parte de la Provincia no falta nada. De la Nación, esto. Confío plenamente en que las autoridades nacionales y el Fondo acuerden el texto en un tiempo que nos permita que el crédito esté declarado efectivo cuando lo necesitemos", completó Saglione.