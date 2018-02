Comenzaron su preparación

La hora señalada: 19:30. Los más de 33 grados de temperatura no impidieron que pongan primera. Ayer, en el Centro de Educación Física N°53, se puso en marcha la pretemporada de los árbitros de Liga Rafaelina de Fútbol.Para este primer día se hicieron presentes 50 árbitros, para lo que Luis Trucco, Director e Instructor de la Escuela de referees liguista señaló: “Empezamos un nuevo ciclo y la preparación física en el arbitraje es fundamental, tenemos todo el mes para tratar de poner a los árbitros en condiciones y el primer domingo de marzo tomar la prueba evaluativa”. Por su parte, Raúl Martínez añadió: “Estamos con muchas expectativas pero con el convencimiento del trabajo que venimos haciendo, tratando de brindarles todo lo necesario, siempre con la idea de terminar los torneos de la mejor manera, como ocurrió en 2017”.La preparación, a cargo del profe Guillermo Ramírez, se desarrollará a cabo íntegramente en el Balneario Municipal los días martes y jueves de este mes de febrero, estando programada la primera prueba física para el 4 de marzo.“Desde hoy (por ayer) tienen una nueva responsabilidad y está en ellos aprovecharlo, el que no cumpla con la primera prueba no va estar apto para dirigir en el torneo local”, le contó a este medio Trucco, quién luego hizo referencia a la cantidad de árbitros que comenzaron la puesta a punto: “Es un gran número, nos faltó un 15% del plantel, algunos que son de afuera y otros que están vacacionando pero es muy positivo la cantidad de chicos que hay en este primer día”.“Tenemos que estar a la altura de lo que exige la Liga Rafaelina”, sumó Martínez para el cierre.