Casi todos los populismos han avanzado paralelamente con la corrupción, en algunos casos realmente escandalosa, al punto de llegar a desequilibrar la economía del país. Nosotros los argentinos tenemos el ejemplo ante nuestra vista con el kirchnerismo. En Ecuador, el ex presidente Rafael Correa -actualmente radicado en Bélgica- no es la excepción de esta regla.Es que luego del rechazo electoral contundente que tuvo el domingo a su pretensión de volver a presentarse como candidato a la presidencia, el lunes debió declarar ante la Justicia de su país por una causa de corrupción.Se trata de una causa por la venta de petróleo a China y Tailandia, durante su gobierno, causando un gran perjuicio al Estado. Jorge Glass, quien fue vicepresidente de Correa, ya se encuentra preso por corrupción en el caso Odebrecht.Con aquellas ventas de petróleo Ecuador habría perdido 2.200 millones de dólares, en una operación teñida de irregularidades, que ahora están siendo investigadas y por lo cual ex el mandatario -quien ejerció la presidencia durante 10 años- debió prestar declaración ante la justicia.Analistas políticos peruanos dicen que Correa "está seriamente herido políticamente, pero no hay que perderlo de vista porque mantiene un espacio trascendente dentro del electorado".