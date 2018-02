Habrá relevamiento para localizar pérdidas de gas

De acuerdo con un Comunicado difundido por la empresa provincial Litoral Gas S.A., se realizará un relevamiento para localizar pérdidas en la red de Media Presión que abastece a los inmuebles particulares, entre los meses de febrero y marzo.El relevamiento incluye la detección de fugas bajo vereda sobre las instalaciones propiedad de Litoral Gas, cañerías principales y conexiones a cada domicilio, como así también las que puedan localizarse dentro del gabinete sobre el frente de la vivienda donde se alojan instalaciones propiedad del cliente.Las pérdidas verificadas podrían ocasionar la suspensión temporaria del suministro al cliente, el que será restituido por personal de Litoral Gas una vez se haya dado intervención a un gasista matriculado y regularizado la situación.Para anticiparse a este posible inconveniente, se recomienda a los vecinos que hagan revisar su instalación por un gasista matriculado, en particular el gabinete de medición.Cabe destacar que el personal de Litoral Gas recorrerá las veredas inspeccionando la red de Media Presión y eventualmente pueden requerir dejar una nota en algún domicilio, pero no ingresar al inmueble, de manera tal que el personal autorizado a realizar esta actividad no necesita ingresar al domicilio bajo ningún punto de vista.