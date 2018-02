"Espero que esta vez lo del acueducto se haga en serio, porque nos vienen entreteniendo desde 2008 cuando el entonces gobernador Binner hizo el anuncio en Rafaela un día de un acto en que habló frente a la Municipalidad. De ahí en adelante fue un rosario de inconvenientes, pero parece que esta vez es sin retorno. Ojalá no me equivoque". Mensaje de Juan Carlos.“Leí en las noticias de hace 30 años que el doctor Chianalino se retiraba después de 53 años, es verdad, cuantos doctores como este han trabajado cobrando nada, doy fe porque mi familia fue humilde y ellos venían a casa y no cobraban un peso. Nadie los tiene en cuenta para un nombramiento de una calle o algo por el estilo a seres que dieron mucho, fueron muy honrados y muy pensantes hacia el pobre. Ojalá los tengan en cuenta para algún homenaje”. Juan Carlos del Villa Podio."Tiene toda la razón la mujer que dijo que lo mejor que puede hacer el Papa es no venir a la Argentina. Estoy segura que su presencia generaría más división todavía en la grieta que nos separa a los argentinos. No hay ánimo de conciliación en Francisco, hace unos días lo vivieron los chilenos cuando se mandó esa defensa del obispo Barros y dijo que no había siquiera una denuncia de una víctima y ahora publicaron una carta de 8 páginas que le mandaron en 2015 y quedó en evidencia". De una mujer.“No se sabe a quién echarle la culpa por el tremendo papelón judicial en el caso del ex vice presidente Boudou. Si a la justicia que a pesar de tener muchas pruebas en su contra lo dejó en libertad o al periodismo escrito y televisivo que estuvo llenando la cabeza durante meses con las andanzas de Don Amado, o al gobierno que permitió las dos cosas”. Héctor de barrio Central Córdoba."Todos los que vienen por 26 de Enero, o bien la mayoría, hacen el martillo en contramano cuando llegan a Constitución. Y no hablo sólo de bicicletas y motos, también los autos. Me parece que lo mejor sería volver como antes y así la gente se cuidaría más, en cambio ahora puede encontrarse con sorpresas de quienes avanzan en sentido contrario. Algún día puede ocurrir un accidente muy grave,ojalá me equivoque". De un vecino del lugar.“Llamaba para destacar la limpieza en la terminal. Estuve la semana pasada y vi gente limpiando por todos lados, pintando, baldeando. La verdad que es una terminal a destacar, uno llega a la terminal de Santa Fe y no es lo mismo, hay mugre, gente durmiendo en el piso. Es para destacar la terminal que tenemos en nuestra ciudad, sea chica o grande, es para destacar”. Carlos de Virgen del Luján."Miren que hacer un paro porque lo pescaron en actos de corrupción es algo de locos. En lugar de parar el país, porque Moyano no explica cómo hizo para amasar esa gran fortuna que tiene, dueño de varias empresas y hasta de Oca con miles de empleados. Para colmo los directorios lo integran su actual mujer, sus hijastras, en fin, este es otro que se creyó impune y nunca nadie podría tocarlo". Les habló Marcelo, del Juan de Garay."Sinceramente, noticias como estas alegran muchísimo a los rafaelinos dado que es una empresa que siempre se caracterizó por tener una administración de lujo, y en estos momentos anunciar una inversión de 20 millones de dólares nos llena de orgullo. Ahora bien, yo hago una pregunta, ¿los empleados de esta empresa no pertenecen al mismo gremio de los trabajadores de SanCor? Porque sin lugar a dudas es un llamado de atención para los sunchalenses que a pesar de haber recibido varios aportes de distintos gobiernos la firma SanCor está pasando por un gravísimo momento y lo que utilizan como una parte del argumento es el sueldo de los empleados que establece el Convenio Colectivo de Trabajo. Claramente lo de Williner desvirtúa este argumento de que la cooperativa de Sunchales está mal por culpa de los sueldos de los trabajadores. Evidentemente la diferencia está en la gestión". Mensaje de Héctor, de barrio Juan de Garay.