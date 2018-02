AMIA: fiscal pidió que Cristina vaya a juicio

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El fiscal federal Eduardo Taiano pidió ayer enviar a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman y al ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, entre otros, por la causa que investiga el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.La solicitud la hizo ante el juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la causa impulsada por el ex fiscal Alberto Nisman antes de morir y por la cual pesa un pedido de desafuero de la actual senadora nacional y permanecen detenidos muchos de los acusados.El pedido también alcanza al dirigente Luis D´Elía, al ex líder de Quebracho Fernando Esteche y al representante de la comunidad islámica en el país Jorge Khalil, quienes se encuentran con prisión preventiva; y al ex titular de la AFI Oscar Parrilli, al diputado Andrés Larroque, al ex vicecanciller Héctor Zuain; a la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona y al supuesto espía Allan Bogado.En total son once los implicados en la causa que se inició por la denuncia hecha por Nisman el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de su aparición sin vida en el departamento de Puerto Madero, y en la que aseguraba que la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán -por la cual se buscaba tomar declaración en Teherán a los acusados- había sido la herramienta utilizada para intentar desviar la investigación y dejar de inculpar a los funcionarios iraníes señalados como los autores intelectuales de la voladura de la AMIA."El Gobierno de Cristina Kirchner pasó de una posición respetuosa de los intereses nacionales, a una actitud contraria y de ocultamiento, cimentada en la violación al principio republicano de gobierno, la división de poderes, la independencia judicial y sobre todo en desmedro de los intereses de las víctimas del atentado y sus familiares", remarcó Taiano en su requerimiento.El pedido ahora será evaluado por Bonadio, quien además tendrá que examinar los planteos que hagan las demás partes y luego sí elevar el caso a juicio: una vez que se sortee el Tribunal Oral será éste el que fije fecha, aunque parece difícil que el proceso oral se realice durante este año."La realidad fue que sólo se trató de uno de los medios elegidos por las partes para viabilizar el plan criminal que negociaron durante dos años, pues su letra resultó funcional a la maniobra espuria", opinó Taiano sobre el Memorándum, el cual había sido aprobado por el Congreso Nacional y luego quedó caduco por un fallo de la Justicia."Para comprender debidamente el rol que ejerció Cristina Kirchner en esta maniobra de impunidad es preciso tener en claro que el delito denunciado no se hubiera cometido sin su decisión y sus consecuentes acciones", dijo sobre el rol de la ex mandataria.