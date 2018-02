Paritarias: Saglione, le dio el OK a la cláusula gatillo

El ministro de Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione, indicó que aún no tienen fecha definida para la convocatoria a los gremios para iniciar el diálogo paritario, aunque dejó entrever que Santa Fe podría mantener la cláusula gatillo para evitar que el salario pierda su poder adquisitivo.En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) indicó que "estamos empezando a pensar una estrategia que nos permita encarar esta negociación salarial, en un contexto que todos reconocemos que tiene una alta incertidumbre"."La economía argentina viene en una tendencia decreciente en su nivel inflacionario, cuando uno mira año contra año. Pero cuando uno mira los últimos meses, ve incrementos de precios por encima a los meses anteriores. Eso dificulta que las partes podamos tener algo de certeza con respecto a lo que va a pasar en el país en materia de inflación", describió."Nosotros anticipamos inflación, sobre la base de lo que pensamos que va a acontecer con los precios a lo largo del año", dijo y agregó: "la pauta del año pasado, fue un 25%, a cuenta de lo que pasaba a lo largo de 2017. Si subía más que eso, disparábamos la cláusula gatillo. Como efectivamente, así sucedió: en diciembre, el incremento de precios acumulado fue de 26,1% en Santa Fe. Es por ello que, durante el mes de enero, por planilla complementaria, estamos liquidando ese 1,1% adicional para garantizar que no se pierda poder adquisitivo".Pero ante el escenario actual, Saglione sostiene que "es complejo para ambas partes -Estado provincial y representantes de los trabajadores de los diferentes gremios- poder estimar cuál será la inflación de este año. Es por ello que nos sentaremos con los gremios buscando un mecanismo que permita garantizar los dos objetivos que siempre perseguimos en estas discusiones: que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo de sus salarios y que el Gobierno no asuma un compromiso que pueda poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas".Consultado específicamente sobre la cláusula gatillo, indicó: "fue un instrumento que sirvió en 2017. Nosotros lo vamos a poner sobre la mesa, pero no hay que enamorarse de los instrumentos. Cada uno puede ser útil en un momento y no en otro. Desde nuestra mirada, puede ser un instrumento que, en la medida que pueda entregar certezas a cada una de las partes, quizás resulte conveniente volver a utilizarlo en la paritaria de 2018. Pero uno no se sienta en una paritaria con una postura dogmática. Sí hacemos una evaluación positiva y quizás, si las partes entendemos que sea positiva repetirla en este año, nosotros lo veríamos con buenos ojos".