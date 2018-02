Cartelera de Novedades

* El sábado 10 de febrero se realizará una cena y baile con la actuación de “Los Ases”. Se recomienda reservar las tarjetas con anticipación a los teléfonos: 450538 – 426158 – 435466 – 434547.* Miércoles 7: cobran jubilados y pensionados que perciban haberes hasta $ 15.000. * Jueves 8: jubilados y pensionados que perciban haberes desde $ 15.001 y hasta $ 22.000. * Viernes 9: jubilados que perciban haberes desde $ 22.001 y hasta $ 32.000. * Miércoles 14: jubilados que perciban haberes mayores a $ 32.001. Los haberes programados para el miércoles 14 estarán disponibles a partir del sábado 10 en los cajeros automáticos de la Red Link.* Ingresando en www.anses.gob.ar, de forma rápida y sencilla, los ciudadanos pueden ver el estado en que se encuentra su trámite de jubilación, pensión, reconocimiento de servicios (comprobante que otorga la ANSéS al trabajador en el que figuran los aportes al momento, tanto los realizados en relación de dependencia como los autónomos, y que forman parte de la historia laboral), entre otros.Para acceder a esa información existen dos opciones habilitadas en el sitio: 1.Opción Consulta de expediente: dentro de www.anses.gob.ar, sección Accesos Rápidos, opción Consulta de expediente, el interesado deberá ingresar el número de expediente y el código de la imagen que se visualiza, seguido del botón Continuar. Allí se desplegará la información completa del expediente que incluye: número, carátula, DNI, tipo de trámite, fecha de alta, estado actual y en qué dependencia del organismo se encuentra. 2. Opción Mi ANSéS: dentro de www.anses.gob.ar, sección Accesos Rápidos, opción Mi ANSéS, la persona tendrá que colocar su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, seguido del botón Iniciar Sesión. Allí encontrará la opción Consultas, luego de la cual deberá elegir Consulta de expediente y cliquear sobre el Tipo de trámite para observar toda la información y el estado en que se encuentra.* Todos los jubilados y pensionados tienen derecho a reclamar los haberes que no pudieron cobrar oportunamente dentro de los dos años posteriores a la fecha en la cual deberían haberlo hecho. El mensual reclamado puede ser abonado en forma inmediata en el Banco de la Nación Argentina cercana a la delegación de la ANSéS, o en forma diferida junto al mensual determinado en la entidad bancaria en donde habitualmente se perciben los haberes. Si dicho mensual corresponde al mes inmediato anterior, debe presentar en la entidad de pago el formulario de Certificación Bancaria, provisto por la ANSéS.El trámite es presencial y se realiza en cualquier delegación del organismo con turno previo, que se obtiene llamando al número gratuito 130 o desde www.anses.gob.ar .En tal sentido, el director ejecutivo de la ANSéS, Emilio Basavilbaso, sostuvo: “Sin importar los motivos por los cuales una persona no pudo cobrar sus haberes en tiempo y forma, siempre puede reclamar que le paguen lo que les corresponde por derecho. Desde el organismo tratamos de facilitarles el trámite para que no pierdan tiempo”.