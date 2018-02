Julio Zamora al borde de la quiebra

Julio Zamora, exfutbolista argentino y actual entrenador, reapareció y contó la difícil situación que vive tras sufrir un accidente cerebro vascular en Bolivia. "Estoy vivo, pero sin nada. Lo que gané en el fútbol lo tuve que perder", dijo antes de quebrarse ante las cámaras.

El exdirector técnico de Newell's sufrió un ACV en Cochabamba mientras dirigía al Real Potosí.

Por esta situación fue internado y tratado por la clínica Aranjuez de esa ciudad, y luego de una mejoría y de dejar el centro de salud, Zamora recibió la noticia de que debía cerca de 20 mil dólares por el tratamiento que le brindaron.

ABANDONADO

De acuerdo a diario Popular, el exjugador de River Plate aseguró que no puede pagar la suma y denunció el abandono de Real Potosí, con el que tenía contrato hasta fin de año.

"El contrato era hasta fin de campeonato, pero después de que me pasó eso no me volvieron a pagar a mí ni a mis ayudantes", contó Zamora

En una conferencia de prensa junto a su familia, Zamora reveló que están en una situación "complicada " y que sufrió varios embargos de pertenencias. Además, en otro tramo de la nota comentó "perdí todo lo que había ganado con el fútbol".