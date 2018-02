Transportistas de granos endurecen protestas para exigir suba de tarifas

Camioneros autoconvocados vienen realizando fuertes reclamos en las rutas de todo el país en demanda de un aumento de las tarifas que perciben por el transporte de granos, los cuales incluyeron episodios de violencia y atentados contra algunas unidades que no se plegaron a la medida.La Agencia Provincial de Seguridad Vial, en su informe sobre el estado del tránsito en rutas y accesos de Santa Fe, indicó ayer que "se registran manifestaciones de camioneros transportistas de cereales en algunos puntos de las rutas y accesos del territorio provincial" en los que "se permite el paso de tránsito liviano y micros de pasajeros, pero se impide la circulación de camiones con transporte de granos". Ante este panorama, el organismo "recomienda circular con cautela, prever demoras y respetar rigurosamente las indicaciones del personal de Policía de Seguridad Vial".Asimismo, solicitó precaución en los siguientes puntos:-Ruta Nacional N° 33: entre los kilómetros 712,500 y 719 a la altura de Chabás.-Ruta Nacional N° 33 y ruta nacional N° 7: a la altura de Venado Tuerto.-Ruta Nacional N° 11: en el acceso a Emilia.-Ruta Nacional N° 11: a la altura de Reconquista, en el acceso Sur.-Ruta Provincial N° 23: a la altura de Suardi.En tanto, la Policía del Departamento Castellanos informó en los últimos días sobre "cortes" de los camioneros autoconvocados en el cruce de la Autovía 19 y de la Ruta 34, a la altura de Angélica, y también en la 19 en jurisdicción de Josefina.Entre los reclamos se incluyeron cortes de ruta, quema de camiones, descarga de granos e intimidaciones a los choferes, según se pudo comprobar en videos y fotografías distribuidas por los damnificados a través de las redes sociales.Las cámaras de Puertos Privados Comerciales (CPPC) y la de Biocombustibles (CARBIO) rechazaron la medida de fuerza y denunciaron que los episodios de violencia se vienen produciendo desde el primero de febrero último.Los sucesos se repiten desde hace una semana y, por ejemplo, en el sur de Santa Fe bajó la circulación de camiones con cereales por temor de los propietarios a perder sus vehículos.La protesta llegó al mercado local de la Bolsa de Comercio de Rosario, ya que este lunes las transacciones fueron desalentadas por los inconvenientes logísticos causados para la entrega de la mercadería. Los camioneros denuncian que productores y acopiadores no pagan lo que corresponde por tonelada, y que la AFIP no hace nada para que respeten la tarifa que impuso.Uno de los casos de violencia fotografiado ocurrió con un camión Iveco, dominio AC146DT, que terminó calcinado, y su carga de girasol desperdigada tras ser atacado por un grupo de personas que participaba de una protesta de camioneros en la rotonda de las rutas nacionales 16 y 95 en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.El chofer del vehículo, Roberto Leiva, de 51 años, dijo que cerca de las 20:00, cuando salía de cargar combustible en una estación de servicio próxima a la rotonda, fue interceptado por manifestantes que lo obligaron a estacionar y plegarse al paro en demanda de un ajuste de tarifas de transporte.Hasta ahí, consideró que la situación estaba controlada, pero cerca de la medianoche unos cinco hombres llegaron en un Chevrolet Corsa y una camioneta Ford azul, descendieron junto al camión y los vehículos se retiraron. Estos lo increparon a gritos exigiéndole que les dijera dónde estaba el propietario del camión, pero respondió desconocer el paradero del empresario transportista, lo que enardeció a este grupo de sujetos quienes abrieron los portones de la caja, volcaron la carga y arrojaron combustible a la cabina y le prendieron fuego.Los bomberos no pudieron apagar el incendio, el propietario apareció más tarde y realizó disparos, hubo unas tres personas heridas, aunque sólo una de relativa gravedad: Rodolfo Horacio Montiel, de 23 años, quien sufrió el impacto de perdigones en la rodilla izquierda.En tanto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) repudió la "violencia contra transportistas y productores que en los últimos días fueron víctimas de hechos vandálicos por parte de grupos de camioneros autoconvocados que se manifestaban por aumentos de tarifas".Además, las entidades coincidieron en que "se producirán incumplimientos con exportaciones ya pactadas con el exterior, poniendo en riesgo los mercados del biocombustible".El presidente de la Cámara de Puertos Privados, Luiz Zubizarreta, dijo que "el camino para los reclamos no puede ser la violencia ni la extorsión".La falta de ingreso de camiones a los puertos impide renovar la mercadería almacenada que permite cargar buques.Por esa razón, en los próximos días los exportadores se verán imposibilitados de cumplir sus obligaciones con los compradores extranjeros, lo que traerá "importantes sobrecostos a la operatoria, más litigiosidad y mala reputación para el país, lo que se conoce como puerto sucio en el mercado internacional".La entidad alertó sobre la "gravedad de la situación provocará la disminución en el ingreso de divisas para el país, a raíz de la virtual paralización de plantas y terminales agroindustriales, con la posibilidad, si la medida se extendiese, de suspensiones a sus trabajadores por falta de materia prima para poder operar".En tanto, la Cámara de Biocombustibles alertó que se producirán incumplimientos con exportaciones ya pactadas con el exterior, poniendo en riesgo los mercados del biocombustible.Asimismo, la entidad repudió la "violencia y el procedimiento extorsivo de esa medida de fuerza, que afecta a la exportación de biocombustibles". 