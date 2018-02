Caso sospechoso de dengue dio negativo

El Nodo Salud Rafaela emitió un comunicado en la jornada de ayer en donde señaló que "el primer caso probable de Dengue, el cual se solicitó una segunda muestra, dio resultado negativo. El cuadro clínico correspondió a una virosis no transmitida por mosquitos."Igualmente recordamos a la población efectuar tareas de descacharrado y eliminación de objetos inservibles en el patio y los hogares que puedan contener agua limpia. Repasar el estado de las Canaletas. Observar que los reservorios de agua permanezcan debidamente tapados. Usar repelente y aparatos ahuyenta mosquitos. Ante la presencia de un cuadro febril consultar al médico", concluye el comunicado.En comunicación con Radio ADN, la coordinadora del Nodo de Salud de nuestra ciudad, Vanesa Cipolatti, expresó que "Los resultados definitivos marcaron que los casos son negativos. Queremos que la población se quede tranquila porque no tenemos casos de dengue en nuestra ciudad", destacó.Recordemos que dos jóvenes llegaron a nuestra ciudad provenientes de Brasil, donde estuvieron varios días de vacaciones. Una vez en Rafaela, comenzaron a tener síntomas similares (son hijos de dos familias diferentes que estuvieron vacacionando en los mismos lugares, los mismos días), lo que derivó en un alerta por parte de las autoridades médicas de nuestra ciudad, y una serie de estudios que finalmente arrojaron estos resultados.Cipolatti advirtió, pese a los resultados, que la población continúe trabajando en la prevención, y que tome todos los recaudos necesarios: "la idea es seguir trabajando en prevención. Desde fin del año pasado estamos trabajando fuertemente con los municipios y comunas con todas las medidas que ya son conocidas", dijo.En tanto, agregó que "estamos teniendo una temporada seca", haciendo referencia a los posibles casos estudiados fueron "importados", y no generados en Rafaela o la zona.