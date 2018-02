Por una fractura, internan a Franco Macri

BUENOS AIRES, 6 (NA).- El padre del Presidente, Franco Macri, debió ser internado el pasado domingo en el Hospital Italiano tras sufrir una fractura de cadera, por lo que Mauricio Macri y su esposa, Juliana Awada, se acercaron al nosocomio para visitarlo.El empresario de 87 años habría sufrido un accidente doméstico este domingo por la noche por lo que fue trasladado de urgencia y sería intervenido quirúrgicamente en las próximas horas, indicaron fuentes oficiales a NA.En un video publicado en las redes sociales se observa al matrimonio presidencial arribar este domingo por la noche al lugar, ubicado en la intersección de las calles Perón y Gascón, barrio porteño de Almagro.En la actualidad, Franco Macri lidera el Grupo Macri - SOCMA, uno de los holdings más poderosos de la Argentina: se dedica a la construcción (Sideco), a la industria automotriz (Sevel), los vuelos aéreos (Macair Jet), sistemas de cobros (Pago Fácil) y la recolección de basura (Manliba).La semana pasada el nombre de Franco Macri había quedado en boca de todos, luego de que el líder de Camioneros, Hugo Moyano, advirtiera ante la prensa que si era detenido debía estar en una celda junto al padre del Presidente."Moyano no tiene que ponerse nervioso, tiene que ir a la Justicia y demostrar que tiene todo en orden. Y menos meterse con una persona de 87 años que está retirada, tranquilamente en su casa", fue la respuesta del Presidente.Tiempo antes, en mayo de 2017, Macri había señalado en una entrevista a la revista Noticias que Franco "tiene un proceso de demencia en avance"."Cuando amanece, tiene un par de horas de extrema lucidez y después te empieza a repetir las cosas… Te hace historias y relatos raros, y vos decís: ´Papá, eso nunca sucedió´. Y te lo discute y te repite. Entonces llega un momento que decís: ´Papá, por favor´. Encima, siendo al que más torturó, soy el que más bola le doy. Mis otros hermanos ya ni le atienden el teléfono.Entonces, encima yo me tengo que hacer cargo de asumir...", relató Macri. Y agregó: "Papá está en un momento del día que no... Tiene 86 años y por momentos se le va a la mierda la cabeza. Es complicado porque sigue siendo Franco Macri".