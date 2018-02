Nueva convocatoria para becas de estudio

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) propone dos convocatorias para las inscripciones a las becas de estudio 2018. Coordinadas por la Secretaría de Bienestar Universitario las becas están dirigidas a los ingresantes y estudiantes de las carreras de grado y pregrado de la modalidad presencial de la UNL y a los alumnos de la Escuela Industrial Superior, la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, la Escuela Secundaria de la UNL y la Escuela de Nivel Primario.Las becas de estudio brindan una oportunidad en un momento determinado y ayudan al estudiante a ingresar, progresar y graduarse del sistema de educación superior.Los ingresantes, estudiantes avanzados y renovantes de las carreras de grado y pregrado de la UNL podrán completar su ficha de datos personales y solicitar un turno de inscripción, eligiendo cuándo y dónde inscribirse hasta el 16 de marzo de 2018 (completar aquí la ficha de datos personales). La documentación respaldatoria y la ficha de datos personales se podrán presentar del 14 de febrero al 16 de marzo.Los ingresantes, renovantes y estudiantes de las escuelas preuniversitarias (primaria y secundaria) de la UNL podrán completar su ficha de datos personales y seleccionar un turno de inscripción, eligiendo cuándo y dónde inscribirse, desde el 12 de marzo al 6 de abril. La documentación se deberá presentar desde el 20 de marzo al 6 de abril.Los interesados deberán completar una ficha con sus datos personales en www.unl.edu.ar. Luego, el sistema les permitirá elegir el lugar de inscripción más cercano a su lugar de residencia, optando entre las sedes de la UNL (Santa Fe, Esperanza, Reconquista y Gálvez); y cuándo desean hacer el trámite, seleccionando el día y la hora. Luego deberán imprimir la ficha que contendrá sus datos personales y el turno de inscripción, que deberán presentar al momento de realizar el trámite junto con el resto de la documentación requerida. Es importante señalar que este formulario estará online durante el período que duren las convocatorias, por lo que se podrán sacar turnos hasta esa fecha.Actualmente el Programa de Becas de Estudio cuenta con diferentes tipos de ayuda: beca Pablo Vrillaud, integral, de ayuda económica, de comedor universitario, de residencia estudiantil y de bicicleta.-Beca Pablo Vrillaud: consiste en una ayuda monetaria mensual, en una beca de residencia, en una beca de comedor universitario y en una bicicleta. Esta convocatoria está destinada únicamente a los ingresantes 2018.-Integral: contempla los beneficios establecidos en las becas de residencia y/o una ayuda monetaria mensual según la particularidad de cada estudiante.-Ayuda económica: es una ayuda económica mensual destinada a cubrir en forma parcial gastos de transporte, material de estudio o alimentación.-Comedor Universitario: brinda el acceso al menú nutritivo que ofrecen las tres sedes del Comedor Universitario de la UNL.-Residencia estudiantil: está destinada al estudiante del interior cuyo grupo familiar reside fuera de la ciudad donde cursan sus estudios. Brinda alojamiento en una casa amoblada mientras cursan sus carreras, pagando solamente los gastos de energía eléctrica y gas.-Bicicleta: la utilización de la bicicleta como medio de transporte permitirá que los estudiantes que no cuenten con el servicio de colectivos de línea próximo a su domicilio puedan moverse con mayor facilidad y agilidad por la ciudad.El origen de las becas está ligado a lo económico, desde la Secretaría de Bienestar Universitario se hace hincapié en que no solo lo económico es el parámetro de evaluación para definir si es necesario que un estudiante tenga o no una becaUn 70% de la evaluación se basa en la situación socioeconómica del estudiante y su familia. Se analiza la situación económica del entorno, cuál es el lugar de origen, si hay menores de 18 años viviendo en la familia y si están atravesando una situación de salud compleja. El 30% restante tiene que ver con el rendimiento académico. Se evalúa la cantidad de materias que el estudiante tiene aprobadas en el año académico anterior y para el caso de los ingresantes se evalúa la cantidad de Cursos de Articulación aprobados.