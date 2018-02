Los primeros pasajes en la LP

Con cuatro fechas por jugarse en la fase regular de la Liga Provincial “Copa Santa Fe”, los elencos de punta como Sport y el recuperado Platense ya saben que jugarán playoffs, mientras que otros tantos elencos ya se anotaron, como Alma y otros están a un paso de conseguirlo. La décima fecha fue increíble y a continuación realizamos un repaso de la misma:Brown de San Vicente confirmó su liderazgo al derrotar a Temperley de Rosario por 63 a 57. Atlético Sastre dio otro muy buen paso con Roberto Vico en la conducción al ganarle el interzonal a Ben Hur en Rafaela por 105 a 76. Por su parte, Argentino de Firmat vivió una fiesta con la inauguración de sus nuevas plateas y además le ganó a Cremería de Carcarañá por 85 a 70. En el otro duelo del grupo, Almagro de Esperanza dio un paso al frente al imponerse a Racing de San Cristóbal por 99 a 65. La tabla lo tiene a Brown con 18 puntos, Sastre con 17, Temperley 16, Argentino y Almagro 15, Cremería 14 y Racing 13.Aquí, Platense retomó la senda triunfal en Reconquista al ganarle por 97 a 71 a Cacu de Ceres y ya sabe que estará en playoffs en esta flamante participación en la Liga Provincial. De cerca lo sigue Alma Juniors de Esperanza, que está en racha y en esta ocasión salió victorioso de María Juana ante Atlético por 71 a 60. También El Tala de Rosario se mantiene como animador una vez más del certamen. El elenco de Gustavo Lalima festejó en Rafaela ante 9 de Julio por 89 a 69. Por su parte, Campaña de Carcarañá perdió el interzonal ante Rivadavia. La tabla tiene a Platense con 19 puntos, Alma 18, El Tala 17, Campaña 15, Cacu 13, Atlético María Juana 12 y 9 de Julio 11.En este grupo está el único invicto y ya con pasaje a playoffs, Sport, que le ganó a Libertad de Villa Trinidad por 87 a 35. Mientras, Ceci de Gálvez parece haber recuperado su forma y se impuso a un Central San Javier que llegaba en buena racha por 78 a 63. En el otro duelo del grupo, Talleres dio un paso clave ante Trebolense en Villa Gobernador Gálvez tras ganarle 68 a 58. La tabla lo tiene a Sport Club Cañadense con 20, Ceci 17, Central 15, Talleres 14, Libertad 13, Trebolense 12 y Ben Hur 11.El domingo, en el cierre de la fecha, Almafuerte de Las Rosas superó por 58 a 57 a Sportsmen Unidos, mientras que Adeo de Cañada de Gómez dio la nota al derrotar el viernes al puntero Unión de San Guillermo en gran duelo. Fue 90 a 86 para los cañadenses. Otro que sorprendió fue Atlético de Rafaela, que sigue creciendo a la par de sus jóvenes y venció a Atlético San Jorge en terreno del uruguayo por 91 a 84. Por su parte, Rivadavia Juniors mostró pilcha nueva en casa y le ganó el interzonal a Campaña de Carcarañá por 76 a 64. La tabla tiene a Unión con 17 puntos, Adeo con 16, San Jorge 15 y Rivadavia 15, Atlético de Rafaela, Sportsmen y Almafuerte 14.La fecha 11 tendrá a Cremería vs. Brown, Racing de San Cristóbal vs. Argentino de Firmat y Atlético Sastre vs Almagro (Zona A); Trebolense vs Temperley (interzonal), Cacu vs Atlético María Juana, El Tala vs Platense de Reconquista y Campaña vs 9 de Julio de Rafaela (Grupo B); Unión San Guillermo vs Alma (interzonal), Libertad de Villa Trinidad vs Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Central San Javier vs Sport Cañadense y Ben Hur de Rafaela vs. Ceci de Gálvez (Zona C); y Sportsmen vs Adeo de Cañada de Gómez, Atlético de Rafaela vs Almafuerte y Rivadavia de Santa Fe vs Atlético San Jorge (Grupo D).