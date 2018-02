Merino y Granatto, las mejores

Delfina Merino y María José Granatto, dos integrantes de la Selección argentina de hockey sobre césped, Las Leonas, fueron premiadas ayer como Mejor Jugadora y Mejor Estrella Emergente del Mundo 2017, respectivamente, en una ceremonia realizada por la Federación Internacional (FIH) en la ciudad alemana de Berlín. Merino, delantera de 28 años, lleva ganados cinco Champions Trophy y la Copa del Mundo 2010 que se disputó en Rosario, y se convirtió en la tercera argentina en lograr este galardón. Antes de la jugadora de Banco Provincia, que tiene 250 partidos disputados con Las Leonas, Luciana Aymar se quedó con este premio en ocho oportunidades (2001/04/05/07/08/09/10/13) y Cecilia Rognoni una, en 2002. Pero la delantera no fue la única argentina galardonada en Berlín, porque "Majo" Granatto fue elegida por segundo año consecutivo como la Mejor Estrella Emergente (Sub 23) de la temporada. La jugadora de 22 años, que juega en Santa Bárbara, tuvo otra gran experiencia con Las Leonas, donde es habitual titular y tiene muchos minutos. Entre los hombres, los argentinos Gonzalo Peillat y Juan Vivaldi (como Mejor Jugador y Arquero, respectivamente) se encontraban en la terna finalista, pero no pudieron quedarse con el galardón.