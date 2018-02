Romera: "un acuerdo similar al del 2017"

El próximo 9 de febrero la Bancaria ratificó el paro nacional por 24 horas, frente a la propuesta empresaria que ofreció un 9 por ciento de incremento salarial y un ajuste por la inflación, según lo expresado por la gremial: "ofreció un 9 por ciento de incremento salarial y en la última reunión le agregaron un ajuste por la inflación. Es provocativa, ya que la ganancia del sector en 2017 fue del 28 por ciento lo que da alrededor de 77.000 millones de pesos", dijo a nivel nacional.El que se refirió a este nuevo paro fue Jorge Romera, secretario general de la Bancaria Rafaela, quien expresó que la intención es “un acuerdo similar al de 2017”.Anoche, al cierre de nuestra edición, Romera finalizó una charla con todos los delegados de los bancos, para explicar los pormenores de esta nueva medida de fuerza: "fue una reunión informativa. Ratificamos el paro para el viernes, porque hasta el momento no tuvimos ninguna comunicación oficial", le dijo a este Medio.En tanto, agregó en relación al paro que “la primera medida es un paro total de actividades, con concurrencia a los lugares de trabajo pero con quite de colaboración", dijo anunciando que “el objetivo no es generar un inconveniente para los clientes ni para la población", aclarando que la intención no es "llegar a este estado".El secretario volvió a cargar sobre el sector empresario y dijo que el mismo "no ha tomado en serio este proceso de paritarias”. Recordemos que el plenario facultó a la conducción nacional a disponer una nueva medida de fuerza similar, pero de 48 horas a concretarse eventualmente los días 19 y 20 de febrero.“Este 9 por ciento que ofrece la patronal nace de una meta que se había planteado el gobierno nacional el año pasado sobre la inflación. Queremos la cláusula gatillo, que sabemos que el gobierno no la va a ofrecer”, sostuvo Romera al respecto y sentenció: “después todos conocimos que ese porcentaje fue modificado hacia el 15 por ciento, por eso no se entiende la postura de las cámaras empresarias”, finalizó.