Ford continúa evolucionando: adquiere Autonomic y TransLoc

BUENOS AIRES, 6. - Con el inicio del 2018, el equipo de movilidad de Fordestá llevando a cabo los cambios necesarios para acelerar su oferta de productos y servicios de movilidad para sus clientes.Como se anunció durante el CES 2018, la estrategia de movilidad de Ford busca ofrecer una amplia oferta de productos y servicios que mejoren el sistema de transporte, los vehículos, la infraestructura, la conectividad y los servicios digitales, con el fin de aliviar la densidad del transporte en las ciudades y ayudar a que las personas se muevan más libremente en la ciudaddel mañana."Creemos que el transporte organizado de forma correcta puede devolver la vida de nuestras ciudades", aseguró Marcy Klevorn, presidente de Ford Mobility."Al acelerar nuestra oferta de servicios de movilidad a través de los cambios que realizamos hoy en día, estamos reactivando y fortaleciendo nuestra competitividad y creando un valor a largo plazo".Este año, Ford acelerará y lanzará nuevos negocios en las siguientes áreas:es una plataforma abierta basada en la nube Transportation Mobility Cloud que gestionará el flujo de información y transacciones básicas dentro del ecosistema de transporte. Además, incluirá a otros fabricantes de automóviles, proveedores, socios y ciudades, y lanzará una red de desarrolladores para construir y dar soporte al sistema.con el fin de prepararse para brindar servicios digitales a clientes de flotas y ciudades, el equipo de movilidad de Ford ratifica la conectividad del 100% de los vehículos nuevos en los Estados Unidos para 2019 y avanzará hacia su meta de brindar conectividad del 90% de los vehículos a nivel mundial para 2020.Chariot, la base de las soluciones de micro-transporte de Ford, acelerará el número de sus lanzamientos globales durante este año. Recientemente, Ford anunció el lanzamiento del servicio en Columbus, Ohio, convirtiéndose así en la quinta ciudad que brinda el servicio Chariot.considerando el crecimiento en el mercado del transporte para la salud, Ford Mobility ampliará su operación de transporte médico de no emergencia, en un negocio completo que brinda servicios a múltiples sistemas médicos.Con el fin de consolidar este cambio hacia la innovación, Ford anunció un acuerdo para adquirir Autonomic, una empresa de tecnología con sede en Palo Alto, California, que se especializa en la arquitectura de soluciones para la industria del transporte.La adquisición de Autonomic fortalecerá su misión de establecer la plataforma Transportation Mobility Cloud y ampliará otras iniciativas clave para la movilidad, como lo son el impulso hacia la conectividad total y Chariot, el transporte médico de no emergencia.Además de contar con el valor agregado de esta plataforma, Ford también se beneficiará de las capacidades del equipo de Autonomic para crear e incubar nuevas empresas de movilidad, así como de mejorar aún más el acceso de Ford a los mejores talentos en el ámbito de la tecnología.Ford también anunció la adquisición de TransLoc, un proveedor de tecnología de soluciones de micro transporte con sede en Durham, Carolina del Norte. Con la adquisición de TransLoc, Ford tiene la posibilidad de aprovechar su capacidad operativa adquirida, su red de conexiones en la ciudad y su comprobada experiencia en brindar soluciones a ciudades de todo el mundo que ayuden a mejorar la experiencia del conductor."En la medida que cumplimos nuestro compromiso de crear soluciones para los desafíos de transporte que enfrentan las ciudades, una parte importante de nuestro proceso es determinar si debemos construir, comprar o asociarnos con otras empresas.", dijo Klevorn."Creemos que la integración de la tecnología y el talento de Autonomic y TransLoc con nuestro equipo de movilidad, reforzará aún más nuestra capacidad de ofrecer soluciones robustas de forma rápida y a escala para los usuarios, operadores de flotas y ciudades”.Ford también comunicó la reorganización de los equipos que desarrollan las soluciones de movilidad.Bajo el liderazgo de Klevorn, Ford Mobility integrará el equipo de datos y análisis con el de tecnologías de la información, estableciendo cuatro nuevos grupos enfocados en productos, servicios y negocios de movilidad. Estos nuevos grupos son:Autonomic integrará el nuevo equipo de Ford X. Como parte de Ford Smart Mobility LLC, este equipo tendrá la responsabilidad de garantizar que Ford descubra activamente nuevos modelos de negocios. Para ello, Ford X supervisará la plataforma de Transportation Mobility Cloud: Ford X Accelerator, que es un nuevo grupo dedicado al desarrollo de productos y servicios potenciales; así como de nuevas empresas de movilidad en desarrollo.con el compromiso de ampliar el negocio de la movilidad, la empresa Mobility Business Group de Ford Smart Mobility LLC, supervisará a Ford Commercial Solutions; que son los negocios de micro-transporte de Ford, como lo es Chariot, transporte médico de no emergencia; FordPass® y servicios digitales, incluidos los que respaldan negocios de vehículos autónomos, servicios vehiculares y vehículos personales; así como negocios potenciales, una vez que éstos prosperen luego de ser desarrolladosdentro de Ford X.el grupo de soluciones de producto de Ford Mobility liderará el diseño y desarrollo de la tecnología que respaldará los negocios de movilidad de Ford, incluyendo la conectividad, los elementos de la plataforma FordPass®, y la gestión de vehículos y servicios.para impulsar la demanda entre los consumidores y los clientes comerciales y urbanos, y con el fin de asegurarse que la voz del cliente sea escuchada en toda la organización, Ford Smart Mobility LLC establecerá un equipo global de marketing y ventas. Este grupo reúne en una sola organización, al equipo de Ford City Solutions, los clientes potenciales regionales de Ford Smart Mobility, TransLoc y el talentode marketing y ventas."Dado que 2018 será el año en que Ford Mobility pasará de la construcción de los cimientos a la generación de productos y servicios, estamos actuando de manera decisiva para garantizar que nuestros equipos estén preparados para el éxito", dijo Klevorn."Las adquisiciones de Autonomic y TransLoc, junto con la nueva organización, permitirán que se desarrolle de manera más rápida, la innovación y el desarrollo de productos, al mismo tiempo que se incrementará la capacidad del grupo para ofrecer un mayor valor agregado para nuestros accionistas".