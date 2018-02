Conmovedora historia de joven que no utilizó el casco

En esta oportunidad este portal online compartirá la conmovedora historia de una joven que no utilizó casco, y sufrió graves lesiones en un accidente de tránsito. La hizo conocer a través de Radio Estación (FM 102.5 de San Francisco), y ojalá se preste atención a sus palabras.

"No sé si servirá de conciencia…,pero aquí les va mi historia..



"12 de octubre 2013…. fui en busca de un vestido para una noche espléndida. Entré a Sensaciones. Y me encantaron dos..., me llevé uno. Y volví por el otro. Un auto iba delante mío. Dos cuadras antes de llegar, este auto quiere doblar para Frontera. Y ve que la calle viene, mejor opción, hacer una U en el mismo Inter. ¿Mi velocidad?. No lo sé. ¿Casco?. Iba hasta acá nomás..., volé…

"Atrapada en mis sueños... que no podía salir. 23, despierto- Me miro: tubo, mangueritas. Unas botas en mis piernas. Y mi cabeza toda vendada. Hasta pañal tenía. Y para nada me avergüenzo en decirlo. Primero que dije. ¿mi mamá?. Empezaron a revisarme, a mirarme todos. Despertó. Y yo ni enterada qué hacía ahí. ¿Mi mamá?, vuelvo a repetir.

"Y traen a mi mamá. ¿Qué pasó, y el Agustín?.

"Tuviste un accidente mi amor, me dice. Yo no sabía nada. Vos estate tranquila. No entendía nada...



"¿Y el Agustín?, vuelvo repetir.

"Me toco la cabeza y me dolía. Sentía que no era mía. ¿Y qué pasó…? Choqué. Fractura de cráneo, y un edema cerebral.

"Pasé tanto. Salí en silla de ruedas. Me había olvidado de muchas caras. Hablaba mal. Aprendí mejor las letras con las canciones de Mickey. Mi fuerza de voluntad era levantarme, salir caminando por mis propios medios y ver a mi hijo.

"Hoy tomo muchas pastillas. Dos anticonvulsivos. Y depender de un pastilla no está bueno.

"He sufrido mis peores momentos sola, y hasta he llegado a morderme la mano sin recordar nada. Y en media hora volver en sí.

"Soy feliz e intento serlo todo los dias.

"Secuelas quedan muchas en mí, pero a veces está bueno hacer ver lo que vale la vida. Y no la obsesión para con muchas cosas.

"Hoy puedo contarlo, gracias a Dios. Pero duele, también, ver que nadie valora. E intentar de una manera ver la vida. Y cada propósito que nos resguarda".