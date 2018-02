Desde hoy, la tarifa de energía aumenta 19,6%

La tarifa de energía de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) aumentó a partir del 1 de diciembre un 15,9%, lo cual se pagará en las facturas que ya comenzaron a llegar a las viviendas o comercios de los usuarios. Y a partir de este mes febrero que hoy comienza sufrirá un nuevo incremento del 19,6%, que surge de la suma del 6,7% por el mayor precio de la energía que compra en el sistema nacional y del 12,9% por mayores costos operativos propios por alza de salarios, insumos y plan de inversiones.

Desde la EPE insisten en dejar en claro que no todos los ajustes responden a cuestiones propias. Entonces detallan que la suba de diciembre (15,9%) obedece a que compra más cara la energía en el sistema nacional. Y que la remarcación tarifaria a partir de hoy es una mezcla por los aumentos del valor que paga a su proveedor (Cammesa) y los incrementos de sus costos operativos.

Así, mientras el Banco Central no encuentra el equilibrio con las tasas de referencia para reducir la inflación, las tarifas se elevan subiendo la presión sobre la inflación.

Lo concreto es que los usuarios pagarán a partir de hoy aumentos promedios del 35% en relación a los que abonaban en noviembre pasado. Así había quedado establecido durante la audiencia pública que se realizó el caluroso viernes 22 de diciembre por la mañana en la sede del Nodo Santa Fe -funciona en las ex instalaciones del Liceo Belgrano en Recreo-, en la que habían participado la secretaria de Estado de Energía, Verónica Geese, y el titular de la EPE, Raúl Stival, entre otros.

Cabe recordar que a comienzos de esta semana, la ministra de la Producción de la provincia, Alicia Ciciliani, se reunió en Rosario -junto a su par de Trabajo, Julio Genesini- con dirigentes de la Asociación de Sindicatos Industriales de Santa Fe, que formalizaron su reclamo por la suba de tarifas de la EPE y que afectaba a la red de industrias.

La funcionaria reaccionó rechazando cualquier tipo de posibilidad de negociación. "¡Cuidado con la EPE! Es una empresa pública que compra energía en el mercado mayorista y no tenemos que desfinanciarla, tenemos que cuidar a la EPE y a sus trabajadores calificados", subrayó Ciciliani.