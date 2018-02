Savoié: "el primer objetivo es mantener la calidad del servicio"

El pasado 12 de enero, Aguas Santafesinas SA, anunció el reemplazo de Carlos Maina como gerente local de la empresa: Juan Carlos Savoié. Ayer, LA OPINION dialogó con el funcionario para tomar sus primeras impresiones sobre el cargo al cual todavía se está adaptando (todavía no está plenamente radicado en la ciudad y viaja diariamente a Gálvez, donde fue Jefe de Distrito hasta hace algunos días).

"Cuando habló el Gerente conmigo, lo hizo pensando en todas las obras nuevas que van a venir, y que necesitaba alguien con perfil técnico", comentó a este Diario.

Cuando se había elegido a Maina, había surgido a partir de un acuerdo político entre el Intendente Luis Castellano y el Gobernador Miguel Lifschitz. Cuando se le preguntó a Savoié, respondió: "creo que la empresa debe haber estado comunicándose con el Intendente y habrán evaluado la perspectiva y en función de esto, es que surgió que hoy esté en este distrito". Todavía no mantuvo ningún contacto con el Intendente ni con los concejales.

"El primer objetivo es mantener la calidad del servicio. E ir avanzando con la contratista y con personal propio, ir achicando los reclamos pendientes para darle una atención más rápida, siendo los trabajos efectivos y de calidad. Hay que coordinar los trabajos, trabajar en equipo entre ambos sectores. Uno no tiene una cuadrilla esperando que entre un reclamo para su resolución. Muchas veces, por cuestiones fuera de lo habitual, se rompen las conexiones viejas. Eso genera el trastorno de romper veredas, calzadas para poder renovar. La idea es hacerlo una sola vez: si en un pozo nos encontramos con conexiones en similar estado, también la cambiamos, para que no quede la idea en la gente en que no se hizo el trabajo", señaló Savoié.

Como obras principales, figuran el plan de micromedición en la ciudad (se deben instalar 10.000 aparatos) y la obra de cloacas para los barrios Brigadier Lopez, Villa Aero Club y Villa Los Alamos ("todavía tengo que sentarme con los responsable de la obra, porque estaba de licencia", dijo). Savoié destacó también la inversión en la planta depuradora de líquidos cloacales: "lo que se está trabajando en este momento es una ampliación, donde hay una inversión de más de 25 millones de pesos. También, sobre la misma obra, hay una ampliación de cañería de 600 mm a 200 en un tramo de 250 metros, que va a permitir que el escurrimiento sea mayor, por mejor perfil hidráulico".

Savoié recordó que se amplió la cantidad de agua abastecida a partir del aporte de las plantas de ósmosis inversa a lo que llega desde el acueducto de Esperanza. "Eso permitió minimizar los problemas de baja presión. Se sigue trabajando en eso", dijo. También marcó que se pierde mucho a partir de fugas en la red. "En la medida en que podamos avanzar en los trabajos de mantenimientos, nos va a permitir que tengamos menos derroche y que esa agua se use en el modo en que corresponde", comentó y agregó: "el problema principal no está en las cañerías distribuidoras, sino en las conexiones domiciliarias. El plomo pesado o liviano tienen una duración de 30 años y con el paso del tiempo, va perdiendo espesor".



CURRICULUM

Tiene una extensa carrera dentro de la empresa sanitaria provincial, iniciada en la Dirección Provincial de Obras Sanitarias en 1984. Es maestro mayor de obras egresado de la ENET "Dr. Nicolás Avellaneda" de Santa Fe. Desde 2016 y hasta finales del año pasado se desempeñó como Jefe de Distrito en la ciudad de Gálvez y tiene una dilatada experiencia en la gestión de los servicios sanitarios adquirida en diferentes sectores de la empresa.



NUMEROS DE RAFAELA

La ciudad que cuenta con más de 833 kilómetros de redes de agua potable y cloacas y 49 mil conexiones domiciliarias de ambos servicios. La población servida por agua potable es de 96.500 vecinos alcanzando una cobertura del servicio de más del 96 %, mientras que la población servida por cloacas es de 89.400 vecinos, es decir 89 % de cobertura. "Convengamos que Rafaela es mucho más Gálvez. Es una ciudad que ha tenido un crecimiento importante y más allá de lo grande que es, también hay una mayor cantidad de personal, que me permite delegar algunas tareas. En Gálvez, tenía que hacer inspecciones, controlar, hacer informes", dijo a LA OPINION.