Intendentes Radicales con legisladores provinciales

Representantes del Foro de Intendentes y Presidentes Comunales Radicales se reunieron ayer por la mañana con autoridades partidarias y diputados y senadores provinciales para dialogar acerca de los fondos que corresponden a los municipios en virtud del Pacto Fiscal firmado por Nación y Provincia, y la posibilidad de tomar crédito para obras de pavimentación. El encuentro -que había sido solicitado luego del encuentro del Foro de Intendentes y Presidentes Comunales de la UCR que se realizó el miércoles pasado en la capital provincial- se realizó en el Comité Provincial de avenida Rivadavia al 2600 de la ciudad de Santa Fe.El titular de la UCR y diputado provincial, Julián Galdeano, explicó a la prensa que la reunión fue una solicitud de los intendentes para “articular con legisladores del radicalismo de ambas cámaras y con el partido alguna certeza respecto de los recursos para los gobiernos locales, en función de las modificaciones que hay en tratamiento parlamentario, tanto en la adhesión al consenso fiscal como en el pedido de endeudamiento que ha hecho el gobierno de la Provincia a la Legislatura, y las modificaciones tributarias que hay en tratamiento en la Legislatura”.En ese sentido, detalló que “el objetivo es ver cómo brindar seguridad y previsión en la llegada de fondos a los Municipios, ya que los gobiernos locales están teniendo cada vez más incumbencia en la gestión permanente”. Sobre ese punto, Galdeano sostuvo que “esperamos que ambas cámaras puedan tratar estos temas lo antes posible. Esperamos que la adhesión al Pacto Fiscal con Nación pueda darse en febrero. Hay un compromiso que asumió Provincia con la suscripción del acuerdo con Nación en noviembre pasado. Entendemos que es un avance institucional en la Argentina, que es un avance en término de recursos para Santa Fe, y que es un avance para los municipios y comunas”, resumió.Por su parte, el intendente José Corral valoró especialmente “que nos hayan recibido las autoridades del partido y legisladores. No tenemos muchas oportunidades de que se escuche la voz de los Municipios y Comunas, y sin embargo tenemos mucha responsabilidad en la agenda cotidiana, con muchos servicios y obras que reclaman nuestros vecinos. Apoyamos esta idea de acompañar el consenso fiscal, que prevé recursos para la Provincia, pero también para los Municipios. Y aprobamos esta idea de tomar crédito para obras de pavimento y para obras viales en los caminos rurales, porque hay que mejorar la infraestructura vial.Por eso es muy importante esta reunión, para poner los problemas y dificultades que tenemos sobre la mesa y trabajar en equipo con las autoridades y legisladores del partido para resolverlas. Valoramos mucho esta instancia.”, resaltó.Finalmente, el vicegobernador y titular de la Cámara de Senadores, Carlos Fascendini, destacó que “se está en diálogo con todos los sectores. Esperamos poder tratar estas leyes en febrero, porque no lo pudimos hacer en diciembre. Estamos preocupados porque corren plazos y si esto no se aprueba antes del 31 de marzo se van a perder definitivamente recursos para la Provincia”. En ese punto, señaló que “queremos aunar posiciones del radicalismo para discutirlas con otros sectores para lograr la aprobación de estas leyes importantes para la Provincia, que le va a dar previsibilidad a los municipios y comunas y al propio Estado provincial”.