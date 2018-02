Asume el rol protagónico

Se termina la espera. Pasaron las vacaciones, la pretemporada y Atlético de Rafaela transita las horas previas a su debut en el 2018. El domingo, 17 hs, estará visitando a Guillermo Brown de Puerto Madryn, por la 13ª fecha de la B Nacional, y, capitán de la “Crema”, sabe que será fundamental comenzar con el pie derecho. “Nos venimos preparando mucho desde que arrancó la pretemporada y, apuntó el uruguayo, que luego reconoció: “A la vez tranquilos porque creo que estamos haciendo las cosas muy bien.porque, eso significa ganar yy para eso hay que prepararse en la semana para volvernos con los tres puntos”.-Lo veo bien, creo que corregimos algunos detalles que teníamos que mejorar. No pudimos mantener el arco en cero en la pretemporada pero se corrigieron detalles en pelota parada y muchas cosas más, lo hicimos de buena manera y creo que estamos preparados para arrancar el campeonato.-Sí, la idea de juego es la misma. Estamos más aceitados que el año pasado, terminamos de muy buena manera el campeonato y esperemos arrancarlo de la misma manera. Se aceitaron muchas cosas, está saliendo más fluida la idea de juego y cuando no tenemos la pelota somos bastante agresivos.-Sí, todos van a querer venir a bajar al puntero. Nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad para ir a jugar en Madryn y acá de local hacerse fuertes. Tenemos que quedarnos con los tres puntos acá y de visitante seguir haciendo el papel que hicimos que es muy bueno. Eso nos va a ayudar a mantener la punta.-Sabemos que en su cancha es un equipo y afuera otro. Son muy agresivos, presionan muy bien en todas las líneas, en su cancha se han hecho fuertes y nosotros somos conscientes que de visitante siempre hacemos buenos papeles y nos quedamos con los tres puntos en la mayoría de los partidos, como lo dije siempre, tenemos que salir de visitantes a ser protagonistas y quedarnos con los tres puntos.-Como lo dije cuando vine, quería venir para quedarme, todo lo que me está pasando significa que estoy haciendo las cosas bien, para lograr esto también debo estar agradecido a mis compañeros que sin ellos no lo hubiera podido lograr solo, nadie en el fútbol se salva solo. Esto es gracias a todos, a compañeros y técnicos que me tocaron en estos dos años. Estoy agradecido a la dirigencia y a los compañeros.