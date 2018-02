La opinión de dos acopiadores

Para hablar sobre el récord de exportaciones del trigo que hubo el año pasado (de lo que informa en esta página), este cronista de LA OPINION consultó ayer a dos acopiadores locales: Arcadio Sapino y Juan Carlos Bertero.

"La producción fue parecida al 2016, pero lo que fue récord en 2017 fue el área de siembra, con un 20% más que el año anterior. Los precios los mejora el mercado no el rinde, hay una necesidad de trigo en el mundo, este año está sin retenciones y entonces mejora los valores. Y las perspectivas para el 2018 presumo que serán mejores", señaló Bertero.

En cuanto a la soja, dijo que "se está terminando de sembrar, falta un poco de agua, más allá que llovió hace unos días; debería llover entre 50 y 60 mm en toda la zona".

Sobre la reducción de las retenciones en la soja, sostuvo que "se está viendo en el precio, está arriba de los 5.000 pesos (la tonelada), se está reflejando en los valores la quita de retenciones y esto ayuda a los productores con un mayor ingreso".



EXCESO DE AGUA

Por su parte, Sapino opinó que "hoy los números dan bastante justos y el clima no acompaña mucho. En esta zona, los rendimientos de trigo no fueron muy óptimos porque hubo exceso de agua, pero a nivel del país evidentemente se sembró un montón de trigo, dio muy bien y hoy es récord con 17 millones de toneladas siendo muy bueno", .

Con respecto a la soja, expresó que "se sembró bastante más y se terminó de sembrar los últimos lotes a mediados de enero. Los cultivos están sufriendo bastante la falta de agua por una escasez hídrica muy importante, en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, faltando entre 50 y 100 mm, lo que venga; no anuncian lluvia hasta la semana que viene, pero se van perdiendo muchos lotes".

Y agregó: "Y en el girasol fue muy bueno con rendimientos entre 2.500 y 3.000 kg, pero no se sembró una gran cantidad".

Cómo incide la baja de las retenciones, señaló que "ese es el motivo por la cual la gente siembra mucho más trigo y se hace más rentable; lo mismo que el maíz que se incrementó mucho la siembra al no haber retenciones. Si en la soja no habría retenciones, valdría mucho más; actualmente hay un 30% de retenciones (a fin de año baja al 24%), así y todo está con un precio razonable. El girasol no tiene retenciones, por eso se sembró bastante más y también es rentable. Ahora es tiempo de esperar para que venga la cosecha, que llueva y no en exceso".