UE aumentaría su oferta a Mercosur

La Unión Europea está dispuesta a aumentar su oferta a los países del Mercosur en bienes agrícolas, entre ellos carne bovina, de cara a cerrar el acuerdo comercial que negocian desde 1999, informaron este miércoles varias fuentes.Tras no lograr un acuerdo político en Buenos Aires el pasado diciembre, los comisarios europeos de Comercio y Agricultura se reunieron lunes y martes con los cancilleres de Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil con el objetivo de desbloquear la negociación y conseguir ese acuerdo en las próximas semanas."Los europeos dijeron: OK, podemos mejorar nuestra oferta en varios bienes agrícolas que les interesan, entre ellos la carne de res. Pero no se presentaron todos los detalles", indicó al término de esta reunión una fuente del Mercosur.La UE espera, a cambio, que el bloque sudamericano realice esfuerzos, especialmente en la apertura de sus mercados a los sectores automotriz y lácteo europeos, precisó otra fuente.El vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, para quien "las cosas avanzaron", indicó en rueda de prensa que esperan la opinión ahora del Mercosur sobre cómo podrían "finalizar las negociaciones"."Al final, sólo quedan las cuestiones más difíciles", aseguró Katainen, que no detalló las concesiones europeas. "Pero si la voluntad política es fuerte, como ocurre en estos momentos, estoy seguro de que podremos lograr este objetivo".Las importaciones desde el bloque sudamericano de productos agrícolas, especialmente de carne, preocupa a la industria europea, que lamentó este miércoles en un comunicado una eventual alza de las cuotas de importación de este producto en el acuerdo.El principal sindicato europeo de agricultores, COPA-Cogeca, afirmó que la UE estaría dispuesta a aumentar su oferta hasta las 99.000 toneladas de carne bovina procedente del Mercosur, frente a las 70.000 toneladas evocadas hasta el momento."Ninguna oferta se presentó durante la reunión" del martes, indicó una fuente de la Comisión, que rechazó confirmar la cifra.Tras la reunión ministerial, los negociadores jefes de la UE y del Mercosur tienen previsto reunirse el viernes en Bruselas para "profundizar en las discusiones", según esta misma fuente.Las discusiones a nivel técnico podrían prolongarse durante la próxima semana, apuntó la fuente del Mercosur, quien precisó la fecha para el intercambio formal de las ofertas mejoradas dependerá de esas conversaciones.Francia, uno de los países más reticentes a cerrar el acuerdo por el impacto en su sector agrícola, expresó este miércoles de boca del ministro francés de Agricultura, Stéphane Travert, su deseo de encontrar un "resultado equilibrado". "Por el momento, las cuentas no salen", agregó.Tras fijarse en vano el objetivo de finales de 2017, ambas partes buscan ahora lograr un acuerdo político sobre este acuerdo en las próximas semanas, para evitar un eventual parón impuesto por las elecciones en octubre en Brasil.