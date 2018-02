Lauda con aerolínea y Fórmula 1

Niki Lauda continuará como presidente no ejecutivo de Mercedes. El tres veces campeón del mundo volverá al negocio de la aviación con su empresa LaudaMotion, la cual planea poner en el aire 15 Airbus A320.Sin embargo, el austríaco no se volcará plenamente con este proyecto, pues asegura que seguirá concurriendo a todas las citas del calendario de la Fórmula 1.Lauda sostuvo que nada debería cambiar en 2018 y afirmó que continuará con el mismo compromiso que en los años anteriores: "¿Por qué debería cambiar algo? Compaginaré mi rol con Mercedes como hice antes. Acudiré a cada GP y estaré en Brackley todo lo que sea necesario", dijo el tres veces campeón del mundo.El austriaco acompaña a Toto Wolff en todas las carreras y es un fiel consejero que ayuda a la escudería alemana en todo lo posible. El propio Wolff no duda del compromiso de Niki y asegura que todo continuará igual en la estructura del equipo Mercedes.