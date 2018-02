Enero cerró con pocas lluvias

El 50% de la región núcleo no recibió precipitaciones en el último fin de semana y el especialista en agro-clima, José Luis Aiello alerta que hay altas posibilidades de que un bloqueo afecte seriamente la llegada de lluvias al menos por los próximos 10 días de febrero.Así lo expresó la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario al afirmar que el fin de semana pasado los núcleos de tormentas siguieron instalados en el norte del país.Pero hacia el sur, en la franja central de la región pampeana, la circulación de aire frío produjo algunas lluvias de montos escasos o nulos en gran parte del territorio.La situación del centro de Buenos Aires sigue siendo muy complicada; más allá de algunas lluvias puntuales, gran parte de la provincia se encuentra ante una sequía que sigue agravándose semana a semana.En este difícil contexto climático que atraviesa la región pampeana, y en un momento crítico donde están en juego los rendimientos de soja en Argentina, Aiello alerta por "un fenómeno que puede inhibir los frentes de tormentas".A mediados de enero el especialista había considerado que el fenómeno La Niña se había intensificado y que en este mes no se iba a producir un cambio sustancial de las lluvias.Se había mostrado optimista para el norte del país, anunciando la recuperación hídrica del NOA; también había explicado que en febrero, La Niña seguiría siendo una protagonista indeseable, pero que observaba activos los mecanismos regionales que seguían aportando agua a Córdoba y Santa Fe.Sin prever mejoras sustanciales en el régimen pluviométrico, destacaba que era muy positivo que sigan operando estos frentes, aunque actúen a pequeña escala."Si se mantienen las actuales circulaciones regionales, por efecto del Atlántico, podemos ver un mes (febrero) no tan severo", advertía Aiello hace 15 días.Pero este efecto del Atlántico es el que podría quedar inhibido de acá en delante; por esto es que febrero podría volverse un escenario aún más complicado para el sector agrícola.