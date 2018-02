Los Pumas, otra vez en Santa Fe

Santa Fe ya se constituyó en la "guarida" de Los Pumas. El seleccionado nacional de rugby jugará por tercera temporada consecutiva en la capital provincial. Italia, Inglaterra e Irlanda, siempre con lleno total, son los equipos que ya visitaron la ciudad santafesina para un test oficial. Ahora se le suma Gales, otro rival de fuste, que el sábado 16 de junio se presentará en el estadio del Club Atlético Colón."Es un orgullo que la UAR te de un tercer partido en tres años. Somos confiables y esa para nosotros es una palabra muy importante. Hemos logrado una unidad de laburo muy sólida junto al gobierno de la provincia y Santa Fe Producciones", señaló Jorge Bruzzone, presidente de la Unión Santafesina de Rugby. Y luego sumó: "En eso se sustenta la confianza de la Unión Argentina, que no sólo nos dio la sede de Los Pumas vs Gales sino que además nos permitió en la previa organizar las finales del Argentino Juvenil en nuestro medio. No es sencillo para una Unión de las chicas o intermedias recibir con éxito estos grandes eventos. Tampoco es común que le toquen dos en el mismo año. Pero cuando juntás todos los elementos y las cosas salen bien podés repetir. La experiencia facilita las cosas, aunque sabemos que no tenemos que dormirnos en los laureles".En dicha ventana de junio, Los Pumas jugarán con Gales en San Juan (9/6), previo a enfrentarlos en Santa Fe (el 16/6) y luego lo harán ante Escocia, en el estadio Centenario de Chaco (23/6).En lo referido a los antecedentes, el 26 de mayo del 2007 quedará marcado para siempre en la historia del rugby santafesino. Ese día Santa Fe recibió por primera vez un test match oficial. El recuerdo dejará huella en aquel drop sobre el cierre de Felipe Contempomi para que los dirigidos por Marcelo Loffreda se queden con el triunfo. En 2012, en el último partido previo al debut en el Rugby Championship el elenco de Santiago Phelan derrotó a Stade Francais en el Brigadier López.Ya en 2014 la cancha principal de CRAI hospedó el duelo entre Los Pumas y Sudamérica XV, siendo compuesto el equipo de Daniel Hourcade por la base de jugadores que consiguió a la postre el cuarto puesto en el mundial de Inglaterra 2015. En 2016 Italia cayó derrotado ante la celeste y blanca en Colón, en el segundo test de la historia de la ciudad luego de aquella inolvidable victoria frente a Irlanda. Por último, hace apenas siete meses el actual bicampeón del Seis Naciones, Inglaterra, se quedó con el invicto que Argentina tenía en la ciudad cordial con un récord de 30.000 espectadores en la tribuna.El rival que se viene, Gales, es uno de los países tradicionales en el mundo del rugby. Recordado por los planteles que dominaron la disciplina en los 70, actualmente ocupa el séptimo puesto en el ranking de World Rugby. Al igual que Los Pumas clasificaron dos veces a las semifinales del mundial, siendo esas sus mejores actuaciones.Su temporada 2017 culminó con un resonante triunfo frente a Sudáfrica por 24 a 21. Este fin de semana comenzarán su participación en el torneo de las Seis Naciones, en el que acumula 26 títulos siendo el de 2013 el último ganado por los dragones. Sus mayores figuras son Sam Warburton, Leigh Halfpenny, Alun Wyn Jones, Tobby Faletau y Jamie Roberts. En el historial ante Los Pumas registran 11 triunfos y 5 derrotas.Para el cierre, Bruzzone señaló: "Esperamos otra gran respuesta del mundo del rugby santafesino. Soñamos con repetir con un Estadio de Colón colmado como con Inglaterra e Italia. El rival es uno de los mejores del mundo, hay promesa de partidazo y confiamos en que los santafesinos podemos otra vez darle un marco excepcional".