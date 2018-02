Se viene la Santa Fe-Coronda

El gobierno provincial pondrá en marcha en la 44ª edición de la maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda, una serie de acciones ambientales tendientes a evitar la contaminación del río durante el desarrollo de la prueba. Para ello, junto a los municipios y comunas por donde pasarán los nadadores, se entregarán en guarderías y bajadas de lancha, bolsas de residuos biodegradables a cada embarcación que siga el evento. También se recolectarán los vasos que descartan los competidores, que igualmente serán biodegradables."Por disposición del gobernador Miguel Lifschitz y del ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza, hemos decidido abordar junto a la organización del evento y las localidades ribereñas, la eventual problemática ambiental que afecta al río cuando se desarrolla la maratón", indicó el subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, Alejandro Larriera, al referirse al tema."Para eso -agregó- partimos del reconocimiento de que existen dos factores que generan cierto impacto en la situación ambiental del ecosistema del curso del río: uno es el que tiene la competencia deportiva en sí, es decir los propios nadadores y sus embarcaciones acompañantes, y el otro. el de la gente que sigue la carrera"."Las embarcaciones acompañantes de los nadadores no generan mayores inconvenientes porque ya están concientizadas e instruidas en la recolección de los residuos y en su disposición una vez terminada la carrera. En el caso de los nadadores, el único factor de alteración del medio ambiente es el tema de los vasitos que antiguamente eran de plástico y que ahora son de papel o cartón biodegradables, que si bien no tienen mayor impacto, hemos resuelto que sean recolectados en la medida de lo posible por una embarcación que irá detrás del grupo de nadadores más numeroso. A la par de lo dispuesto, se solicitó a quienes navegan en la embarcación acompañante, que se responsabilicen de la recolección de los mismos", afirmó el subsecretario."Otro factor es el de la gente que acompaña la carrera, que si bien en algunos casos son cuidadosos, puede verse que la mayoría normalmente tira no solo los vasos de plásticos sino también botellas, latas, bolsas de nylon y cualquier cosa que moleste en la lancha, es decir que la basura va a parar al río, lo que en esta ocasión también será controlado por la Prefectura Naval Argentina", concluyó Larriera.La tradicional prueba, considerada "la más linda del mundo", une la ciudad de Santa Fe con Coronda. Se realizará este 4 de febrero y la de 2018 será la 44ª edición, después de la primera celebrada en enero de 1961. El lugar de largada será a las 9 en la Costanera Este santafesina.En la rama masculina estarán los argentinos Damián Blaum, Guillermo Bértola, Luciano Segurado, Aquiles Balaudo, Matías Aguirre, Matías Díaz, Fausto Brondo y José Ignacio Ravagna. En la rama femenina participarán Rita García, Cecilia Biagioli, Romina Imwinkelried, Erica Yenssen y Daira Marín.El último ganador de la competencia, en 2017, fue el capitalino Damián Blaum, quien se impuso de principio a fin con un tiempo de 8hs28'16'. Tuvieron que pasar 11 ediciones y 14 años para que un argentino logre festejar en la Santa Fe-Coronda. En 2003, el que se impuso fue el santafesino Rafael Pérez, con un registro de 7hs31'7'', y hacía mucho tiempo que un nadador no la ganaba de punta a punta. Eso se registró en 1963, cuando se impuso el holandés Herman Willemse en 8hs49'10''.