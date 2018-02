Reclamo de exempleada de los Triaca

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Tras el acuerdo de resarcimiento indemnizatorio, la ex empleada doméstica de la familia Triaca Sandra Heredia le exige ahora a su ex empleador Carlos Triaca, hermano del ministro de Trabajo Jorge Triaca, el pago de 3.700.000 pesos en concepto de "daños y perjuicios".La demanda millonaria se relaciona a las manifestaciones públicas vertidas por su ex empleador, quien al momento en que se desató el escándalo justificó el despido de la mujer de la quinta familiar alegando que Heredia era portadora de una "enfermedad bastante grande" de naturaleza "psíquica", además de responsabilizarla por "faltantes en la casa".La casera, quien llegó a un acuerdo con la familia Triaca para cobrar 340.000 pesos de indemnización por haber sido despedida sin preaviso, le cursó el martes una carta documento a Carlos Triaca intimándolo a que "ratifique o rectifique" las expresiones realizadas por televisión el 16 de enero de 2018, reveló el portal OPI Santa Cruz.